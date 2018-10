Ernst-Reuter-Schule bietet Auszeit für Ausraster

Keine Bestrafung: Wenn ein Kind einmal vom Schulalltag überfordert ist, kann es sich (wie in dieser gestellten Szene mit Erzieherin Saskia Peißler) auf dem Auszeitplatz wieder beruhigen und zurück in die Spur kommen.

Neu-Eichenberg. Was machen Grundschüler eigentlich, wenn sie sich im Unterricht nicht mehr konzentrieren können, plötzlich keine Lust mehr auf Lernen haben oder einfach mal kurz ausrasten, weil ihnen alles zu viel wird?

Genau für diese Fälle wurde jetzt an der Ernst-Reuter-Schule in Neu-Eichenberg das Projekt „Auszeitplatz“ ins Leben gerufen, das mit 5000 Euro von der Hilfsaktion „Kinder für Nordhessen“ gefördert wird.

„Als Lehrkräfte erleben wir eine deutliche Veränderung der Kindheit hin zu viel Medienkonsum, hin zu wenig übertragener Verantwortung und hin zu immer weniger Einforderung von Regelverhalten“, sagt Schulleiterin Michaela Rabe. Das stelle viele Kinder in der Schule vor erhebliche Probleme, würden in der Schule doch Anpassung an Regeln, Abwarten und Verlässlichkeit eingefordert.

„Wir beobachten, dass zahlreiche Kinder zwar die theoretischen Voraussetzungen haben, um erfolgreich lernen zu können, aber in der Realität nicht in der Lage sind, den Unterrichtsalltag durchzustehen – und zwar trotz Flitzepausen und zwischenzeitlichen Bewegungsspielen“, so Rabe. Allen Lehrkräften sei bewusst, dass sich die Kinder in solchen Fällen nicht absichtlich „böse“ verhalten und den Unterricht stören oder nicht mitarbeiten. „Sie sind aus ihrer Biografie und Entwicklung einfach noch nicht in der Lage, einen langen und anstrengenden Schultag in Verbund mit vielen Kindern auszuhalten, obwohl wir ihnen ein gute und ruhige Arbeitsatmosphäre und ein schönes Umfeld bieten können“, sagt Michaela Rabe.

Mit der Schaffung des „Auszeitplatzes“ wurde nun Abhilfe geschaffen. Stört ein Kind einmal den Unterricht zu sehr, wird es ins Büro der Schulleiterin gebracht. Dort können sie mit Michaela Rabe oder – wenn diese selbst unterrichtet – mit Erzieherin Saskia Peißler ihr Fehlverhalten reflektieren und sich mithilfe von Entspannungsspielen und -übungen beruhigen.

„Für die Kinder soll es keine Strafe sein, sondern eine Chance zu sehen, warum ihr Verhalten jetzt gerade so ist und wie es besser werden kann“, sagt Rabe. „Wir kriegen die Kinder nur, wenn sie uns vertrauen und wenn sie merken, dass wir sie nur unterstützen wollen.“ Deshalb sei gerade diese Art der Beziehungsarbeit so wichtig, bei der man in aller Ruhe Einzelgespräche führen und so das nötige Vertrauen aufbauen kann.

„Wir sind der Hilfsaktion Kinder für Nordhessen sehr dankbar, denn nur durch ihre Unterstützung können wir die Personal- und Materialkosten für dieses Projekt überhaupt stemmen“, sagt Michaela Rabe. „Das Geld hilft uns, um breiter zu gucken und uns weiter zu professionalisieren“, so die Schulleiterin.

Am Ende aber komme das Geld vor allem den Kindern zu Gute, denen die betreute Auszeit wieder in die Spur hilft.