Helga und Walter Siebert aus Berge haben heute vor 60 Jahren geheiratet

Verlobung lag lange Zeit auf Eis

+ © Chris Cortis Seit 60 Jahren verheiratet: Helga und Walter Siebert feiern heute im 180-Seelen-Dorf Berge ihre Diamantene Hochzeit. © Chris Cortis

Zu Hause die Dorfkneipe, obendrein 20 Kühe, 15 Sauen und die Ferkel im Stall, und die Pferde mussten auch versorgt werden – da blieb kaum Zeit für die Verlobungsfeier, die Georg Siebert seinem Sohn Walter immer wieder ausredete. „Die Ringe blieben über drei Jahre lang im Schrank“. Dann aber war es doch soweit und ging ganz schnell. Keine sechs Monate nach dem Eheversprechen gaben sich Helga Henning und Walter Siebert das Jawort. Heute sind (13. 07. 2023) sie auf den Tag genau 60 Jahre verheiratet und feiern im Neu-Eichenberger Ortsteil Berge Diamantene Hochzeit.

Berge – Kennengelernt haben sich beide 1959 beim gemeinsamen Besuch der Landwirtschaftsschule in Witzenhausen. Schon da wurde klar, dass hinter dem ersten Blickkontakt mehr als Sympathie steckte. „Der Walter hat nicht mehr locker gelassen“, erzählt Helga (81), die aus Hundelshausen stammt und ihrem Vater, der zehn bittere Jahre in Krieg und russischer Gefangenschaft verbrachte, bewusst erst in die Augen schaute, als sie schon neun Jahre alt war.

Während und nach ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin erhielt die junge Frau regelmäßig Besuch von ihrem Herzbuben, der für seine Fahrt nach Hundelshausen auch schon mal die Pferde vor der Kutsche anspannte.

Walter Siebert (83) wurde nach dem Schulbesuch zunächst Schmied und hatte mit gerade mal 17 Jahren schon den Gesellenbrief in der Tasche. 98 Pfennige, erinnert er sich, betrug damals der Stundenlohn. 80 davon erhielt er auf die Hand, der Rest sei mit Suppe abgegolten worden. Zwei Jahr lang habe er diesen Beruf ausgeübt, um in seinem Heimatort und Umgebung regelmäßig 35 Pferde zu beschlagen, darunter auch die stets drei oder vier auf dem elterlichen Hof, wo der aus Ermschwerd stammende Vater 30 Fohlen hochgezogen habe. Walters Mutter Berta war ursprünglich in Bad Sooden-Allendorf zu Hause und erlitt wie ihre sieben Geschwister im Jahr 1918 einen schweren Schicksalsschlag, als innerhalb von drei Tagen die Eltern an Diphtherie verstarben und die vier Jungs und vier Mädchen mit einem Schlag Vollwaisen wurden. Als Adoptivkind verschlug es die Mutter nach Berge, wo Walters Vater, der als Landwirt 15 Hektar bewirtschaftete, 1947 die Gastwirtschaft „Goldener Stern“ eröffnete.

Mit 30 Jahren übernahm Walter Siebert zunächst den Hof, 18 Jahre später nach dem Tod der Mutter auch die Gastwirtschaft mit Saal, die er vor drei Jahren mangels Rentabilität schließen musste. Gemeinsam waren die Ehejubilare aktiv in der örtlichen Feuerwehr, sie außerdem bei den Landfrauen, er im Gesangs- und im Schützenverein und als Instrumentalist bei den Musikern in Ermschwerd. Darüber hinaus gehörte er 30 Jahre dem Kirchenvorstand an.

Viel Arbeit in Land- und Gastwirtschaft erlaubte dem Paar nach eigenen Angaben maximal acht Tage Urlaub im Jahr. Immerhin viel gesehen haben beide in der Welt: Die erste Flugreise führte sie nach Marokko. Ziele waren auch die italienische Toskana, Spanien, Irland, Tschechien, Polen, Rumänien und sogar die Krim.

Als Geheimnis ihres langen, gemeinsamen Weges bezeichnen beide den stets gegenseitigen Respekt, was Walter mit den Worten beschreibt: „Man muss ab- und zugeben können.“

Neben zwei Töchtern und einem Sohn gratulieren heute auch acht Enkelkinder und als Urenkelchen die vierjährige Anni.