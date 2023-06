Kinoabende der Kunst- und Kulturinitiative Neu-Eichenberg

Indiana Jones in der Scheune

+ © Nicole Demmer Freuen sich auf viele Kino-Besucher: Die Organisatoren Birgit Marwede (von links), Thomas Nöh, Karl-Heinz Riechel, Heike Wettig, Wolfgang Würker, Barbara Freeman, Stefanie Thomas und Angelika Brauch. © Nicole Demmer

Ein Scheunenkino bietet die Kunst- und Kulturinitiative Neu-Eichenberg für den 7. und 8. Juli an.

Neu-Eichenberg – Indiana Jones, ein Mofa und Maurice, der Kater halten am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, Einzug in die Scheune der Familie Kawe auf der Domäne in Hebenshausen. Die im vergangenen Jahr gegründete Kunst- und Kulturinitiative Neu-Eichenberg lädt in Kooperation mit dem Capitol-Kino Witzenhausen zum Scheunenkino ein.

Dafür konnte Kino-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Würker einen ganz besonderen Film organisieren. Bereits eine Woche nach der Premiere wird der neue Film aus der Indiana-Jones-Reihe „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ zu sehen sein – wobei es eigentlich nicht üblich sei, dass Filme so kurz nach ihrer Veröffentlichung eine Freigabe zur Vorführung etwa in Scheunenkinos erhalten, so Würker.

Los geht es am Freitag ab 21 Uhr mit dem Film „25 km/h“, der Eintritt kostet acht Euro. Der Kinderfilm „Maurice, der Kater“ läuft am Samstag ab 17 Uhr (sechs Euro Eintritt) und „Indiana Jones“ startet um 21 Uhr zum Preis von elf Euro. Parkmöglichkeiten sind auf dem Hof vorhanden, sagt Thomas Nöh.

Erst sollte das Kino in der Remise stattfinden, sagt Karl-Heinz Riechel, die Scheune sei jedoch regensicherer. Bei Wolfgang Würker stieß die Gruppe auf offene Ohren. Er wollte das Scheunenkino, das es schon einmal gab, wiederbeleben. Mit der Domänenscheune sei dafür der „ideale Ort gefunden“.

Bis allerdings der erste Film über die Leinwand flimmern kann, steht noch einiger Aufwand an. So muss zum Beispiel die Scheune ausgeräumt und hergerichtet werden, berichtet Birgit Marwede. Würker ergänzt, dass 100 Stühle aus Witzenhausen gebracht werden. Um die Leinwand aufzuhängen, bedürfe es mehrerer Helfer, und auch der Projektor könne nur mit zwei Personen getragen werden. Auch ein Foyer wird entstehen, wo es unter anderem Popcorn und Wiz-Limo gibt.

Die Besucher sind eingeladen, vor und nach den Vorstellungen bei Imbiss und Musik zu verweilen und zu plaudern, sagen die Organisatoren.

Bereits vor Corona gab es durch das Familienzentrum die Idee eines Filmabends. „Das wäre aber zu teuer geworden“, berichtet Karl-Heinz Riechel. Nun werde das Projekt vom Land Hessen gefördert, so Würker.

In der Gemeinde gab es, so Stefanie Thomas, schon immer das Bedürfnis nach Kultur, und Angelika Brauch ergänzt: „Es gab schon länger die Idee, die Bürger in Kontakt zu bringen.“ Es sollten niederschwellige Angebote sein, die offen für alle sind.

Auf einer Party habe man dann die Idee einer Kunst- und Kulturinitiative wieder aufgenommen, berichten die Mitglieder. Und zwar ortsübergreifend, erklärt Birgit Marwede, jedes Dorf soll sich wiederfinden.

Mit dem Scheunenkino realisiert die Kunst- und Kulturinitiative nun ihr bisher größtes Projekt. Bisher gab es zum Beispiel schon einen lebendigen Adventskalender und es finden regelmäßig Spieleabende in Eichenberg-Dorf statt, zu denen jeder Teilnehmer Spiele mitbringen kann. Die bisher zwei Konzerte in der Kirche von Eichenberg-Dorf waren mit rund 140 Gästen gut besucht, berichtet Barbara Freeman. Auch ein Ukukele-Workshop wurde bereits angeboten, der in diesem Jahr weitergeführt werden soll.

Die Kunst- und Kulturinitiative trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat. Mit dabei sind in wechselnder Besetzung zehn bis zwölf Personen, im Mailverteiler sind es knapp 40. Kontakt gibt es per E-Mail unter kunst-kultur-neb@web.de, zudem Informationen auf der Internetseite des Familienzentrums unter familienzentrum-neb.de. (nde)