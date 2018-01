Jens Wilhelm (SPD) will Bürgermeister von Neu-Eichenberg werden

Vorstellung des Kandidaten

+ © Foto: Demmer Fußball ist seine Leidenschaft: Jens Wilhelm ist erster Vorsitzender des Fußballclubs 1928 Hebenshausen. © Foto: Demmer

Am 28. Januar wird in Neu-Eichenberg ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Wir stellen die Bewerber in persönlichen Portraits vor. Heute: Jens Wilhelm (SPD).