Neu-Eichenberger Parlament erhebt Gebühren für Ganztagsbetreuung

Von: Nicole Demmer

Teilen

Für den Besuch der Kita „Kleine Eichen“ wurden die Gebühren geändert. © Nicole Demmer

Die siebte und achte Betreuungsstunde in der Neu-Eichenberger Kita soll künftig für Über-Dreijährige nicht mehr kostenfrei sein.

Neu-Eichenberg – Der Kita-Besuch wird in Neu-Eichenberg für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr kostenpflichtig – wenn für ihre Betreuung mehr als sechs Stunden in Anspruch genommen werden.

Das beschlossen die Gemeindevertreter während ihrer Sitzung am Montag ebenso wie eine geänderte Hundesteuersatzung und einen Antrag der SPD-Fraktion zu Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen.

Kita „Kleine Eichen“

38 Euro werden künftig fällig, wenn Eltern ihre mehr als drei Jahre alten Kinder in der Kita „Kleine Eichen“ ganztags betreuen lassen möchten. Die neue Regelung soll ab 1. Oktober in Kraft treten, beschlossen die Gemeindevertreter mit acht Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen (zwei CDU, eine Miteinander für Neu-Eichenberg/MfNEB).

Dieser Vorschlag sei in vier Sitzungen der Kindergartenkommission erarbeitet worden, erklärte Bürgermeister Marcus Stolle (SPD). Bereits bei den Haushaltsberatungen für 2022 und 2023 sei über eine Änderung der Kita-Gebühren gesprochen worden. Aktuell fallen für die Betreuung der Über-Dreijährigen sowohl bei der Vormittagsbetreuung von 7.30 bis 13 Uhr als auch bei der ganztägigen Betreuung von 7.30 bis 15.30 Uhr keine Kosten an, da das Land Hessen die Kosten für diese Kinder bis zu sechs Stunden fördert. Die weiteren zwei Stunden für die Ganztagsbetreuung waren bisher kostenfrei. „Das gibt der Haushalt nicht mehr her“, erklärte Stolle. 15 000 bis 25 000 Euro könnten so in die Gemeindekasse fließen, ohne dass man „erheblich an der Gebührenschraube“ drehen müsse.

Für Einjährige werden in der Vormittagsbetreuung weiterhin 150 Euro fällig (Ganztagsbetreuung 200 Euro), für Zweijährige sind es 130 Euro (Ganztagsbetreuung 160 Euro). Dem Änderungsantrag der CDU, einen einheitlichen Stundensatz für jedes Alter einzuführen, entgegnete Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Biehler, dass damit die Mehrarbeit, die bei Unter-Dreijährigen anfalle, nicht abgebildet werden. Der CDU-Antrag wurde mit sieben Nein- zu drei Ja-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Vereinheitlicht wurden die Sätze für Kinder ab zwei Jahren, die in den Randstunden betreut werden. Dies kostet nun jeweils von 6.30 bis 7.30 Uhr und von 15.30 bis 16.30 Uhr 19 Euro im Monat.

Die Abrechnung der Verpflegung wird auf eine monatliche Pauschale umgestellt. Sie beträgt 22,50 Euro für Kinder in der Vormittags- und 27,50 Euro für Kinder in der Ganztagsbetreuung.

Wie Bürgermeister Marcus Stolle aus dem Gemeindevorstand berichtete, soll der Anbau an die Kita voranschreiten, so dass die Krippenkinder Ende Juni umziehen könnten.

Photovoltaik

„Goldgräberstimmung“ herrscht aktuell in der Branche zum Bau und Betrieb von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (PV-FFA), heißt es in einem Antrag der SPD-Fraktion. Der Grund: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind aktuell günstig. Um hieraus Nutzen für Neu-Eichenberg zu gewinnen, soll der Gemeindevorstand eine Strategie zur Flächensteuerung für alle Freiflächen in der Gemeinde erarbeiten, die möglicherweise für PV-FFA genutzt werden können. Darin aufgenommen werden sollen Flächen der Gemeinde ebenso wie Areale in privater Hand und unter der Verwaltung der Hessischen Landgesellschaft. Die Ergebnisse sollen dem Klima-, Bau- und Umweltausschuss (KBU) vorgestellt werden. Dafür votierte das Parlament einstimmig.

Vorangegangen war eine Debatte, in der CDU-Fraktionsvorsitzender André Lübke in Frage stellte, ob die Verwaltung diese Arbeit investieren sollte, da bereits vor rund eineinhalb Jahren Freiflächen evaluiert wurden, die zum großen Teil in privater Hand sind. Grünen-Gemeindevertreter Christoph Emonds-Freeman entgegnete, dass es gut wäre, wenn diese privaten Besitzer beraten werden könnten.

Auf den Vorschlag von Heinz Orth (MfNEB), auch mögliche Windkraftflächen

einzubeziehen, entgegnete die Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Biehler dass Windvorrangflächen bereits feststehen. Sie stellte den Änderungsantrag, dass sich der Arbeitskreis „Klima-Kommune Neu-Eichenberg“ mit dem Thema befassen solle. Zog diesen jedoch zurück als Bürgermeister Marcus Stolle erörterte, dass erst einmal der Gemeindevorstand dem KBU berichten soll, was möglich ist und wie eine Finanzierung gestaltet werden könnte.

Hundesteuer

Erst kürzlich hat die Gemeindevertretung die Anhebung der Hundesteuer beschlossen. Nun wurde die Satzung erneut geändert. Nachdem der Haupt- und Finanzausschuss nochmals zu dem Thema getagt hatte, folgte das Parlament seiner Empfehlung, Rettungshunde von der Steuer zu befreien. Voraussetzung ist, dass die Tiere bei einer staatlich anerkannten oder im öffentlichen Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisation eingesetzt und dafür ausgebildet sind.

Keine Steuerbefreiung soll es indes für Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten und für Jagdhunde, die nachweislich als solche eingesetzt werden, geben. Dafür votierte das Parlament mit acht Ja- und drei Nein-Stimmen. (nde)