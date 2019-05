Logistikgebiet: Ministerium will erst nach Entscheid konkrete Angebote machen

Sechs Wochen ist es her, dass über die überregional erscheinenden Tageszeitung „Neues Deutschland“ die Aussage einer Sprecherin des Hessischen Umweltministeriums bekannt geworden war, man würde mit der Gemeinde Neu-Eichenberg „nach einer Lösung suchen, die für alle Beteiligten tragbar ist“, falls diese die Einrichtung des Sondergebiets Logistik ablehnen würde. Doch wie das genau aussehen könnte, weiß Bürgermeister Jens Wilhelm (SPD) bis heute nicht – denn das Ministerium reagiert nicht auf seine Anfragen.

+ Jens Wilhelm, Bürgermeister von Neu- Eichenberg © Nicole Demmer

Wilhelm hat nach eigenen Angaben bereits zwei Briefe an Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) geschrieben und gefragt, wie sie sich diese Hilfe denn konkret vorstelle: Den ersten am 19. März, ein Erinnerungsschreiben an den ersten Brief, ging am 24. April nach Wiesbaden.