Logistikgebiet Neu-Eichenberg: Staatssekretär zeigt sich offen für neue Pläne

„Lichter gehen nicht aus“

+ © Friederike Steensen Ungewöhnlicher Empfang: 60 Demonstranten begrüßten am Montagabend Staatssekretär Jens Deutschendorf (im Anzug) vor der Gemeindeverwaltung in Neu-Eichenberg mit Bannern und Protestsongs. Im Gespräch mit dem Grünen-Politiker begründeten sie in einem ruhigen Gespräch ihre Ablehnung für das Logistikgebiet. © Friederike Steensen

„Wir werden Ihnen nicht am nächsten Tag eine Rechnung schicken“, versicherte Jens Deutschendorf am Montagabend den 60 Demonstranten vor der Gemeindeverwaltung in Neu-Eichenberg.