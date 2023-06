Fest zum 1050-jährigen Bestehen von Marzhausen am Gutshof Behrens

Birgit und Thomas Holdenried stoßen auf das Jubiläum an. © Woltmann, Hendric

Am Wochenende feierten die Marzhäuser die Ersterwähnung ihres Dorfes vor 1050 Jahren.

Marzhausen – Nur zwei Scheunentore weiter, in unmittelbarer Nähe zu dem Ort, wo vor 25 Jahren das letzte Ortsjubiläum in Marzhausen gefeiert wurde, gab es auch in diesem Jahr am Gutshof Behrens ein großes Fest: Die Ersterwähnung des Ortes vor 1050 Jahren war der Grund zum Feiern. Die Getreidelagerstätte wurde am Wochenende zum Partylokal umfunktioniert. Viele große und kleine Lichterketten, Bierzeltgarnituren und Stehtische verwandelten die Scheune zu einem festlichen Treffpunkt in Marzhausen.

„Ich bin mit Leib und Seele Marzhäuser“, sagte am Samstagabend Herbert Albrecht-Vogelsang, der Vorsitzende des Festausschusses. Die Feierlichkeiten vor 25 Jahren hätten allen so gut gefallen, dass klar war: „So ein Fest machen wir noch mal.“

Jetzt war es so weit. Mit sechs weiteren Mitgliedern wurde die Party für den ganzen Ort auf die Beine gestellt. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie fand traditionell jedes Jahr ein Dorffest vor dem Feuerwehrhaus in Marzhausen statt. Das Jubiläum sollte aber größer gefeiert werden, und so kam erst die Idee auf, die Feier in einem Festzelt zu veranstalten. Aus Kostengründen sah der Festausschuss dann aber von diesem Plan ab, stattdessen stellte die Familie Behrens ihr Getreidelager zur Verfügung.

Der im Gegensatz zu einem Festzelt eher außergewöhnliche Feierort erzeugte eine intimere und gemütlichere Atmosphäre, die eher der eines großen Geburtstags ähnelte.

Dazu auch beigetragen hatte die Weinprobe von Familie Holdenried aus Bodenheim in der Nähe von Mainz. Seit mehr als 37 Jahren kommt die Familie zu verschiedenen Anlässen mit ihrem Wein nach Neu-Eichenberg. „Die Feste sind immer lebhaft, freundlich und laut“, sagte Thomas Holdenried. Nicht nur geschäftlich sei er hier, auch viele Freundschaften seien in den Jahren entstanden.

Für Tanzmusik sorgten die in Marzhausen bekannten „Blue Birds“ aus Dingelstädt, die mehrfach schon beim Heimatfest in Neu-Eichenberg aufgetreten sind. Für die Kinder wurde neben dem Partyraum eine Hüpfburg aufgestellt. Am Nachmittag waren schon rund 100 Besucher zu Kaffee und Kuchen zu Gast, auch die Partnergemeinde Marzhausen aus dem Westerwald war zu Besuch und überreichte als Geschenk eine Eiche.

Schon jetzt schaut der Festausschuss auf das nächste Jubiläum in 25 Jahren. Das Fest in diesem Jahr war „ein voller Erfolg“, so Vogelsang. (zwo)

1050-Jahr-Feier in Marzhausen: Das Bild zeigt Juno Müller (von links), Emily Wingender, Carina Relota, Tamara Klein und Stefanie Müller. © Hendric Woltmann