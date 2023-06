Maxim Martin ist der neue Hermann

Von: Nicole Demmer

Amtsübergabe auf dem Hermannsbrunnen: Maxim Martin (rechts) erhielt von seinem Vorgänger Daniel Schröter die Arbeitskleidung des Hermann des Jahres. © Michael Stöneberg/nh

Hacke, Mütze und Arbeitsjacke sind die Insignien, die der 20-jährige Maxim Martin für die nächsten zwölf Monate tragen darf – beim Brunnenfest in Hermannrode setzte er sich am vergangenen Wochenende gegen seine Konkurrenten durch und darf sich nun „Hermann des Jahres“ nennen.

Hermannrode – Am Sonntagnachmittag erreichte das Brunnenfest seinen Höhepunkt, berichtet „Täufer“ Michael Stöneberg. „Es fanden die Hermannspiele statt, in denen sich acht Kandidaten einem launigen Wettkampf stellten.“ Zwei Stunden bewiesen sie unter den Augen von Spielleiter André Bachmann und Daniel Schröter, dem noch amtierenden Hermann, in Spielen ihre Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit und schnelles Denken. „Am Ende gab es eine sehr knappe Entscheidung zwischen dem erfahrenen Maik Schreiber, der bereits zum siebten Mal antrat und einmal schon den begehrten Titel errungen hatte, und einem jungen Herausforderer“, so Stöneberg. Maxim Martin gelang die Überraschung und schon bei seinem zweiten Versuch wurde er der neue Hermann. Die Mitstreiter beförderten ihn umgehend in den Brunnen und so nahm Martin pudelnass die Insignien des Amtes vom alten Hermann entgegen.

Bei der anschließenden „Weibsentaufe“ wurden drei Frauen rituell in die Dorfgemeinschaft aufgenommen: Kaya Stöneberg und Marie Bachmann, beides gebürtige Hermannröderinnen, sowie die neu zugezogene Birte Wettig. Den förmlichen Abschluss des Festes bildete seine Beerdigung. Dabei hatte der neue Hermann seine erste Pflicht zu erfüllen und stellvertretend die letzten Flaschen einzugraben. (nde)