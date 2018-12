Mehr Geld für Neu-Eichenbergs Kindergarten

Neu-Eichenberg. Eigentlich hätte die Zahl Anlass zur Freude geben können: Gut 66 000 Euro Überschuss sind in dem Haushalt veranschlagt, den die Neu-Eichenberger Gemeindevertreter mit zehn Stimmen von CDU und SPD sowie drei Enthaltungen der Grünen während ihrer jüngsten Sitzung verabschiedet haben.

Bettina Biehler, Fraktionsvorsitzende der Grünen, war jedoch sichtlich verärgert. Der Grund: Da sowohl die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Rabea Weiser (SPD), als auch ihr Stellvertreter Klaus Hildebrand (CDU) krank waren, übernahm Biehler als letzte verbliebene Stellvertreterin die Sitzungsleitung. Als solche, so Bürgermeister Jens Wilhelm (SPD), habe sie eine moderierende Rolle und dürfe kein Statement zum Haushalt abgeben. Das übernahm schlussendlich die Grüne Joanna Marienhagen und las die vorbereitete Rede ihrer Fraktionsvorsitzenden vor. „Vor dem Hintergrund der sehr guten wirtschaftlichen Situation hätten wir Grüne uns mehr Impulse in Richtung Zukunft gewünscht“, heißt es da. Zwar hätten die Gemeindevertreter dem Antrag, die Fahrradwegbeschilderung zu erneuern und zu ertüchtigen ebenso stattgegeben, wie dem Ansinnen, 40 000 Euro für Verkehrsberuhigungen in Hermannrode, Hebenshausen und Marzhausen in das Investitionsprogramm einzustellen. Hingegen seien die Anträge auf 30 000 Euro für ein Nutzungskonzept für das Bahnhofsumfeld und 20 000 Euro für zusätzliche Leitungsstunden im Kindergarten abgelehnt worden. Daher würden sich die Grünen enthalten. Der Haushalt sei Grund zur Freude, „aber nicht für Jubelstürme“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Heinrich Schröter. Als finanzschwache Gemeinde habe Neu-Eichenberg stark von Zuschüssen des Landes profitiert. Den nun vorliegenden „bescheidenen Überschuss gleich wieder zu verteilen“, wolle er nicht zustimmen.

Die Haushaltsvorlage für 2019 scheine schlüssig, sagte Schröter, und auch Timo Risch, Vorsitzender der SPD-Fraktion hatte „keine Beanstandungen“.

In den Haushalt für 2019 fließen die restlichen Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) ein, die Neu-Eichenberg noch zur Verfügung stehen. Diese sollen laut Wilhelm verwandt werden für den Einbau einer Schwerlastablaufrinne beim Altenheim in Hermannrode, einen behindertengerechten Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus in Marzhausen und den Bürgersteig am Feldbergring in Hermannrode. Dem stimmten die Gemeindevertreter ebenso einstimmig zu wie dem Stellenplan für das kommende Jahr.

Laut dem Haushalt bleiben die Hebesätze der Gemeinde auch im kommenden Jahr gleich. Die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer liegen weiterhin bei 380 Punkten, die Grundsteuer B wird mit 480 Punkten angegeben. (nde)