Nach Unfällen: Neue Verkehrsführung auf der B 27 bei Neu-Eichenberg

Die Verkehrsführung auf der B 27 zwischen Unterrieden und Neu-Eichenberg wird geändert: Künftig werden durchgängig zwei Spuren in Fahrtrichtung Göttingen den Berg hinaufführen, die zweispurige Verkehrsführung bergab Richtung Eschwege wird an der Bahnunterführung aufgegeben.

Am Montag, 26. August, beginnen die Ummarkierungsarbeiten. „In der jüngeren Vergangenheit ist es immer wieder zu teils schweren Unfällen in dem Streckenabschnitt mit Überholspur im Bereich der Bahn-Unterführung gekommen“, so Hessen-Mobil- Sprecher Joachim Schmidt.

Deshalb habe die Unfallkommission der Straßenverkehrsbehörde beim Werra-Meißner-Kreis die 2+1-Verkehrsführung neu geordnet. Die Markierungsarbeiten sollen bis Freitag, 30. August, dauern. Bis dahin müssen Autofahrer mit Behinderungen und Baustellenampeln rechnen.