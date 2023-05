Zwei Tage wird in Marzhausen gefeiert

Von: Nicole Demmer

Der Festausschuss lädt zur Feier ein: Zum Team gehören Dennis Wittenberg (von links), Christian Mühlhausen, Nadine Schaffner, Petra Albrecht-Vogelsang, Herbert Albrecht-Vogelsang, Johannes Hoffmann und Heinz-Jürgen Wollradt. © Nicole Demmer

Am 24. und 25. Juni wird 1050 Jahre Ersterwähnung in Marzhausen gefeiert.

Marzhausen – Auf die rund 190 Einwohner des Neu-Eichenberger Gemeindeteils Marzhausen wartet eine große Sause. Die Ersterwähnung des Ortes vor 1050 Jahren wird am 24. und 25. Juni auf dem Gut Behrens gefeiert – und zwar unter dem Motto „1050 Jahre Marzhausen zwischen Leine und Werra“.

Seine Ersterwähnung findet Marzhausen – damals noch unter dem Namen Martharahuson – in einer Urkunde aus dem Jahr 973, in der der deutsche König und römische Kaiser Otto II. den Ort einer Frau Dietrat „zum steten Eigentum und Nutzen“ überlassen wird. Das ist der Festschrift zum tausendjährigen Bestehen des Dorfes im Jahr 1973 zu entnehmen.

Für die 1050-Jahr-Feier starteten die Planungen im Mai vergangenen Jahres, berichten die Mitglieder des Festausschusses. Zum Team des Festausschusses gehören je zwei Vertreter des Natur- und Heimatvereins, des Schützenvereins und der Feuerwehr, jeder Verein gab 500 Euro als Startgeld für die Planungen. Zusätzlich wurden regionale Sponsoren eingeworben.

Erkennbar ist der Festausschuss an Poloshirts in den typischen Neu-Eichenberger Farben grün und gelb, versehen mit dem Logo, das Kirstin Arndt aus Hebenshausen entworfen hat. Schon seit einiger Zeit wirbt ein großes Schild, gestaltet von Ole Munz aus Friedland, am Ortseingang des Dorfes für das Jubiläum, auch Plakate werden und wurden bereits verteilt.

Das Programm

Los geht es am Samstag, 24. Juni, um 14.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, den Christian Neie-Marwede und Justyna Beer abhalten werden. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen und eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher. Ab 16 Uhr wird Witzenhausens Kirschenkönigin Stina I. erwartet. Der Einlass zum Festabend ist um 19 Uhr. Ab 19.30 Uhr gibt es die Eröffnung durch den Festausschuss-Vorsitzenden Herbert Albrecht-Vogelsang sowie Grußworte unter anderem von Landrätin Nicole Rathgeber und Bürgermeister Marcus Stolle. Ab 20 Uhr spielen die „Blue Birds“. Festwirt ist Rainer Schinkel. Dazu gibt es Weinausschank vom Acker Holdenried und Essen von den Bergmanns aus Barlissen.

Der Frühschoppen mit Festfrühstück, zu dem „Die Eichenberger“ musizieren werden, startet am Sonntag, 25. Juni, um 10.30 Uhr. Als Festfrühstück gibt es kalte Platte – wahlweise mit Wurst oder Käse – für 9 Euro, zudem wird gegrillt.

Die Eintrittskarten kosten für Samstag 10 und für Sonntag 12 Euro (ohne Frühstück, das direkt vor Ort zu bezahlen ist). Die Dauerkarte kostet 20 Euro.

Vorverkaufsstellen sind der Kfz-Meisterbetrieb Dietmar Günther in Marzhausen, die Fleischerei Bartels in Eichenberg Bahnhof und die Bäckerei Bode in Hebenshausen.

Festfrühstück-Anmeldung: ist erwünscht bei Herbert Albrecht-Vogelsang, Tel. 01 70/5 84 52 37 (nde)