Neue Struktur für Altstadtfest am Johannisfestfreitag in Eschwege

Johannisfest 2023

+ © Maalia So schön soll’s bald wieder sein: Eine volle Innenstadt beim Altstadtfest am Johannisfest-Freitag ist das Ziel von Gastronomen und der Stadt Eschwege, die die Organisation auf neue Füße gestellt hat. © Maalia

JOHANNISFEST: Gleichwertige Musik auf allen Bühnen der Stadt am Johannisfestfreitag.

Eschwege – Die Stadt Eschwege hat die Organisation des Altstadtfestes am Johannisfest-Freitag auf neue Füße gestellt. Sie kümmert sich um die Verteilung der Bühnen in der gesamten Innenstadt und die Bands, die darauf spielen. Im Gegenzug hat sie mit den Gastronomen neben der obligatorischen Standgebühr eine Beteiligungsabgabe für die Musik vereinbart. Die Differenz übernimmt die Stadt.

„Es gab in der Vergangenheit unterschiedliche Besucherströme und Gastronomen, die sich beschwert haben“, begründet Fest-Organisator Uwe Gondermann die Initiative der Stadt. Während sich die größte Menge an Besuchern am Marktplatz ballte, waren andere Flecken in der Innenstadt viel weniger stark frequentiert.

„Dem wollen wir mit einem gleichwertigen Musikprogramm entgegenwirken“, sagt Gondermann. Vom Marktplatz über Marktstraße oder Obermarkt bis auf die Einkaufsmeile vom Oberen bis zum Unteren Stad verteilen sich jetzt die von der Stadt organisierten Bands (siehe Legende zur Grafik). Hinter den Scheuern und am Hospitalplatz organisieren der Fanfarenzug und das Jugendzentrum Eschwege eigene Bands. Am Hospitalplatz spielen zum Beispiel die Schülerband der Eschweger Gymnasien (SDEG) oder die altbekannten Trashkids, die bald ein neues Album herausbringen werden. Vor dem Familienbüro organisiert die Stadt ein Familienfest. Auf dem Rummel gelten Familien-Rabatte.

Und noch mehr Einigung haben die Gastronomen in einer gemeinsamen Sitzung vereinbart. Im Sinne der Initiative „Eschwege plastikfrei“ werden keine Einwegmaterialien ausgegeben. An allen Getränkeständen gibt es beispielsweise 0,3-Liter-Gläser, um die sich die Eschweger Klosterbrauerei bemühen wird. Der Bierpreis beim Altstadtfest steht auch schon fest: Inklusive Glaspfand kostet das Bier vier Euro.

Eröffnung mit Inselparty in vier Wochen

In genau vier Wochen wird das Johannisfest 2023 mit dem Gedicht von Bürgermeister Alexander Heppe und der anschließenden Inselparty von Festwirt Steffen Rheinhardt eröffnet. Bislang haben die Veranstalter schon fast 1000 Karten im Vorverkauf ausgegeben.



Zum Auftakt des Johannisfests am Donnerstag, 29. Juni, kommen die aus Mallorca bekannten Stimmungssänger Lorenz Büffel und Isi Glück zur Insel-Party nach Eschwege. Ergänzt wird der Auftritt durch die Eschweger Musiker Michele Joy und DJ Ben E. Lorenz Büffel gehört zu den Topstars der sogenannten Ballermann-Sänger. Seine größten Erfolge feierte er mit „Johnny Däpp“ oder „Der Zug hat keine Bremse“. Die ehemalige Miss Germany Isi Glück tritt seit 2017 am Ballermann als Sängerin auf.



Die Eintrittskarten für die Insel-Party kosten 17,50 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse. Für die Abgänger des Oberstufengymnasiums, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird und die Johannisfest-Plakette ziert, hat Festwirt Steffen Rheinhardt 86 Freikarten spendiert. „Viele Abschlussklassen fahren nach dem Ende der Schulzeit ohnehin zum Partymachen nach Mallorca. In diesem Jahr holen wir die Party eben nach Eschwege.“ Auch für die Abschlussklassen der anderen Eschweger Schulen wird es vergünstigte Tickets geben. Die Karten im Vorverkauf gibt es auf der Online-Plattform Eventim und bei den regionalen Geschäften wie Buchhandlung Heineman, Lotto Wagner oder Tourist-Info Eschwege.



Informationen der Stadt Eschwege zufolge wird der Getränkechip für ein 0,25-Liter-Getränk im Festzelt auf dem Werdchen 2,50 Euro kosten. „Neben der Ballermann-Party wird es zur Eröffnung auch einen Sponsorenabend zum Netzwerken geben“, sagt Saskia Breidenstein von der Agentur Maalia. (Tobias Stück)