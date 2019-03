Sie wollen Kinder und Eltern unterstützen: Neuer Familienbeirat in Heli

Hessisch Lichtenau – Um die Lebenssituation von Familien mit Kindern zu verbessern, hat die Stadt Hessisch Lichtenau den Familienbeirat wieder aktiviert.

Die Interessen von Familien, die für ihre Kinder im Stadtgebiet einen Platz in einer der vier Kindertagesstätten (Kita) suchen oder bereits haben, vertritt der neue Familienbeirat ebenso wie die Belange von Familien, deren Kinder an einer der drei Grundschulen unterrichtet werden. Der Familienbeirat in Hessisch Lichtenau wurde nach Jahren der Unterbrechung von den Politikern wieder neu belebt.

Gremium hat sechs Mitglieder

Aktuell besteht das Gremium aus sechs Mitgliedern, die Wahl eines Vertreters der Lichtenauer Grundschule steht noch aus. Die Elternvertretungen der übrigen Grundschulen und Kindertagesstätten hatten sich bereits bis Ende 2018 entschieden, wen sie in den Familienbeirat entsenden wollen.

Vorstandswahlen waren im Januar

In der ersten Sitzung am 23. Januar 2019, zu der die Stadt die Elternvertreter ins Rathaus eingeladen hatte, erfolgten die Vorstandswahlen.

Joachim Damen-Lux wurde zum Vorsitzenden gewählt. Der 52-Jährige ist Vater von vier Kindern, vertritt die Elternschaft der Meißnerlandschule in Walburg, wohnt in Laudenbach und ist am Klinikum in Eschwege beschäftigt.

Sein Stellvertreter: Sören Mechler, 38 Jahre alt, Erziehungswissenschaftler, drei Kinder, vertritt die evangelische Kita der Lossestadt.

Zur Schriftführerin wurde Annika Brückmann, Lehrerin, 38 Jahre alt, drei Kinder, wohnhaft in Fürstenhagen und Vertreterin der „Schule am Fischbach“ gewählt.

Stellvertretende Schriftführerin: Sandra Weber, Sozialarbeiterin, 33 Jahre alt, drei Kinder, vertritt die Walburger Kita „Haus der kleinen Füße“.

Diplom-Ingenieur Tilmann Schöffel, 36 Jahre alt und Vater von drei Kindern, vertritt als weiteres Mitglied des Familienbeirats die Kita „Forellenfänger“ in seinem Heimatort Fürstenhagen. Für die Eltern der städtischen Kita „Karpfenfänger“ sitzt Bastian Krück aus Hessisch Lichtenau in dem Gremium.

Themen der Sitzung im Januar: Kita-Plätze und Waldkindergarten

Lange Wartelisten für einen Kita-Platz beschäftigen Familien mit kleinen Kindern derzeit kaum mehr als der Bau einer neuen Kita sowie die Einrichtung eines Waldkindergartens. Beide Projekte waren auch Thema der Januar-Sitzung, denn der Familienbeirat soll in den Entstehungsprozess mit einbezogen werden.

Eltern und Erziehungsberechtigte können sich in Fragen von allgemeinem Interesse bezüglich des Zusammenlebens mit Kindern an den Familienbeirat wenden.

Kontakt: Tel. 01 51/ 18 97 49 00, E-Mail familienbeirat-hess.lichtenau@web.de