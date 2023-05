Neuer Festwirt für das Reichensächser Wichtelfest

Von: Emily Spanel

Präsentieren das neue Zahlungsmittel im Reichensächser Festzelt: (von links) Manuel Karges vom Festausschuss sowie die Festwirte Katharina Vogel-Henning und Andreas Henning. Rund 25 000 nagelneue Chips wurden für das Wichtelfest geprägt. © Emily Hartmann

Das Wichtelfest in Reichensachsen hat einen neuen Festwirt. Katharina Vogel-Henning und Andreas Henning wollen die Besucher vom 7. Juni bis 12. Juni glücklich machen.

Reichensachsen – Katharina Vogel-Henning und Andreas Henning sind alles andere als unbekannt in Reichensachsen. Seit dem Jahr 2011 sind sie mit ihrer Cocktailbar eine feste Größe im Reichensächser Wichtelfest-Zelt. „Die Cocktailbar wird es natürlich auch in diesem Jahr geben“, sagt Andreas Henning – zugleich wagt er den nächsten Schritt, wird mit seinem Team Logistik, Zelt- und Thekenbetrieb stemmen. „Ich freue mich sehr darauf“, sagt Henning. Der Bad Sooden-Allendorfer ist ein Mann vom Fach, verfügt über 26 Jahre Erfahrung in der Gastronomie und hat „als Stuhljunge angefangen“, sagt er und schmunzelt. Katharina Vogel-Henning ist Inhaberin einer Werbeagentur – eine perfekte Symbiose. Gemeinsam organisieren sie etwa Hochzeitsmessen, mobile Discos und sind mit ihren gastronomischen Angeboten bei allen großen Festen der Region – vom Erntefest in Bad Sooden-Allendorf über die Kesperkirmes Witzenhausen bis hin zum Open-Flair-Festival – präsent.

2022 oblag den beiden am Wichtelfest-Freitag die Bewirtung im Bereich des Rathauses. „Das wird in diesem Jahr im Übrigen wieder der Fall sein“, kündigt Katharina Vogel-Henning an – „dann sogar mit DJ.“ Der Kontakt mit dem Wichtelfestausschuss intensivierte sich, und schließlich wurde der Plan gefasst, Katharina Vogel-Henning und Andreas Henning die Festwirts-Aufgaben zu übertragen.

„Wir organisieren das Wichtelfest jedes Jahr mit Herzblut und Leidenschaft“, sagt Manuel Karges für den Festausschuss. Und just diese Eigenschaften hätten auch Katharina Vogel-Henning und Andreas Henning. „Es geht nicht allein – nur im Zusammenspiel und in Gemeinsamkeit wird das Wichtelfest unvergesslich“, sagt Manuel Karges. Selbstverständlich wünschen sich der Festausschuss und die neuen Festwirte viele Besucher zu einem Wichtelfest, das, anders als im vergangenen Jahr, gänzlich ohne Corona-Auflagen geplant und durchgeführt werden kann. „Ein volles Zelt von Samstag bis Montag – das wäre einfach spitze“, sagt Katharina Vogel-Henning. Wer gern mitwirken möchte und die Festwirte als Thekenpersonal unterstützen möchte, meldet sich unter 0160/8 50 38 51.

