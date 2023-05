Ford König aus Eschwege eröffnet im Herbst Autohaus an der Raiffeisenstraße

Neuer Ford-Store kommt nach Kassel

+ © Visualisierung: Ford-König Neues Autohaus: Ford König aus Eschwege eröffnet an der Raiffeisenstraße in Kassel einen „Ford-Store“. Das große Ford-Logo wird von der Südtangente aus zu sehen sein. Visualisierung: Ford-König © Visualisierung: Ford-König

Kassel/Eschwege – An einer verkehrstechnisch attraktiven Adresse in Kassel, an der Raiffeisenstraße 11, Ecke Südtangente, entsteht gut sichtbar ein neuer Ford-Store.

Die Firma Ford-König aus Eschwege plant hier einen weiteren Standort. „Wir eröffnen unseren neuen Standort in Kassel“, ist auf der Internetseite der Firma zu lesen.

Die Bauarbeiten für die große Ausstellungshalle und Werkstatt sind im vollen Gange. Der Automobilhersteller Ford strukturiert sein Händler- und Werkstattnetz um, erklärt die Marketingleiterin von Ford König, Thekla Rabe. „Im Rahmen dieser Umstrukturierung übernehmen die sogenannten Ford-Stores größere Marktgebiete und bieten das komplette Produktportfolio sowie alle Werkstattdienstleistungen rund um die Marke an.“ In Kassel investiere König aus Eschwege in einen neuartigen Ford-Store. Die Architektur sei auf das neue Signature-Konzept ausgerichtet und verspreche, zusammen mit dem vor wenigen Jahren entstandenen Timberjacks-Restaurant die Einfallstraße in diesem Bereich „deutlich aufzuwerten“.

Die Inhaberfamilie investiere über die normalen Vorgaben eines Autohausbetriebes hinaus in einen hohen energetischen Standard und eine starke Ausrichtung auf Elektrifizierung und Digitalisierung. Am Standort entsteht laut Rabe eine öffentliche Ladestation, die unter anderem durch eine Photovoltaikanlage gespeist wird. Für die Wahl des Standortes sei die gute Erreichbarkeit für Pkw- und Nutzfahrzeugkunden ausschlaggebend gewesen. Die Verbindung der Raiffeisenstraße mit der Marke Ford sei ebenfalls von Bedeutung gewesen. Die Eröffnung ist für Herbst geplant.

Besondere Beziehung

Die Automarke Ford und die nur wenige Hundert Meter lange Raiffeisenstraße – Verbindung zwischen Frankfurter Straße und Südtangente – stehen offensichtlich in einer ganz besonderen Beziehung zueinander. Über Jahrzehnte war die Straße von Verkaufsräumen der Automarke Ford geprägt.

Am 22. Februar 1971 hatte hier, weiter oberhalb, an der Raiffeisenstraße 1, der „neue Ford-Haupthändler-Betrieb“, die Ford A.V.S. Autovertriebs- und Service-GmbH & Co KG Kassel eröffnet. Dafür reiste sogar Firmen-Prominenz aus Köln an, unter anderem der Vorstandsvorsitzende der Ford-Werke, Generaldirektor Hans Barthelmeh. Der Neubau war als „vollintegrierter Kraftfahrzeugbetrieb errichtet worden. Auf dem Grundstück entstanden Gebäude für den Neu- und Gebrauchtwagen-Verkauf, ein Reparaturbetrieb sowie ein Ersatzteillager.

Im Laufe der folgenden Jahre wechselte Ford Rößler seine Verkaufsstellen an der Raiffeisenstraße. Im Jahr 2004 feierte Auto Rößler sein 25-jähriges Bestehen als Ford-Händler in Kassel. Aus kleinsten Anfängen auf dem Eckgrundstück an der Frankfurter Straße/Ecke Raiffeisenstraße hatte Ernst Winfried Rößler das Unternehmen zum führenden Ford-Händler in der Region entwickelt. 1989 hatte die Firma dort großzügige neu gebaute Verkaufs- und Geschäftsräume eröffnet und in den folgenden Jahren ausgebaut.

2005 führte die allgemeine Krise im Autohandel und der gesunkene Marktanteil von Ford von einst 13 auf sechs Prozent dazu, dass Ford Rößler Insolvenz anmelden musste. Die Firmenbauten wurden im Lauf der Jahre abgebrochen. ArchivFoto: Sophie Eden/nh

Von Christina Hein