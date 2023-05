Finanzverwaltung wird Kommunen Empfehlungen geben

Neuer Grundsteuerbescheid sagt noch nichts aus

Die Grundsteuermessbeträge sind laut der ersten Finanzbescheide fast überall gestirgen. © picture alliance / dpa

Neuer Messbetrag in fast allen Fällen gestiegen - Kommunen müssen jedoch erst die Hebesätze anpassen.

Werra-Meißner – Nachdem die Finanzämter die ersten Bescheide mit dem neuen Grundsteuermessbetrag im Werra-Meißner-Kreis verschickt haben, macht sich unter den Grundstückseigentümern die Sorge breit, dass die Grundbesitzabgaben steigen werden. Denn in fast allen Fällen, die diese Zeitung stichprobenartig erhoben hat, ist der Grundsteuermessbetrag deutlich höher ausgefallen als bislang. Das sei aber nicht gleichbedeutend mit einer Erhöhung der Abgaben, schreibt die Oberfinanzdirektion Hessen auf Anfrage unserer Zeitung.

Klaus Heinemann aus dem Eschweger Ortsteil Niederdünzebach hat als einer der ersten Anfang März Post vom Finanzamt bekommen. Daraus geht hervor, dass der vom Finanzamt festgesetzte Messbetrag drastisch steigen wird. Für sein Grundstück mit Wohngebäude entspricht das einer Erhöhung um 305 Prozent, für ein Gartengrundstück ohne Wohngebäude sogar um 514 Prozent. Für ein Grundstück in der Kreisstadt mit einem renovierten 1960er-Jahre-Einfamilienhaus ist der Messbetrag um 31 Prozent angestiegen. „Sollte der Hebesatz der Kommunen nicht gesenkt werden, kommt eine drastische Verteuerung auf uns zu“, sagt Heinemann.

Hier setzt auch die Finanzdirektion an. „Der aktuelle Bescheid sagt noch nichts darüber aus, wie hoch die Grundsteuerzahlung tatsächlich ausfallen wird“, sagt Catiana Monteiro Lanca, persönliche Referentin des Oberfinanzpräsidenten. „Das kann jetzt noch nicht berechnet werden“. Erst mit dem von der Kommune festgesetzten Hebesatz werde das möglich sein. Die Kommunen werden aber erst im Laufe des Jahres 2024 ihren Hebesatz für die neue Grundsteuer festsetzen. Die hessische Finanzverwaltung wird den Kommunen einen Hebesatz empfehlen, um die Belastung neutral zu halten. „Wer mit dem aktuell gültigen Hebesatz rechnet, kommt jedenfalls nicht zum richtigen Ergebnis“, sagt Catiana Monteiro Lanca.

Im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Eschwege-Witzenhausen sind inzwischen rund 25 000 Bescheide über den Grundsteuermessbetrag versendet worden. Die Erledigungsquote liegt damit bei rund 40 Prozent. Fast alle Grundstückseigentümer haben mittlerweile ihre Angaben an die Finanzbehörde übermittelt. Rund ein Zehntel der Eigentümer hätten noch keine Angaben gemacht. Sie bekommen jetzt eine letzte Erinnerung per Post. Bleibt die Antwort weiter aus, wird die Steuerverwaltung schätzen.

Bisherige Grundsteuer war verfassungswidrig

Die laufende Grundsteuerreform ist eine der größten Steuerreformen der Nachkriegsgeschichte, teilt die hessische Oberfinanzdirektion mit. Sie sei notwendig, da die bisherige Grundsteuer auf veralteten Werten aus dem Jahr 1964 fußt, und das Bundesverfassungsgericht dies als verfassungswidrig beurteilt hat. Ab 2025 müssen daher in ganz Deutschland die jahrzehntelang unveränderten steuerlichen Grundlagen durch eine veränderte Grundsteuer ersetzt werden.

Steuereinnahmen der Kommunen sollen durch Reform nicht steigen

Auch im Ringgau herrscht Unruhe, nachdem die ersten Schreiben des Finanzamtes eingetroffen sind. Nach ersten Hochrechnungen mit den Hebesätzen der Gemeinde (die bei 950 und 960 Punkten liegen) haben sich Grundstückseigentümer bereits ruiniert gesehen, wurde bei der Bürgerversammlung Anfang der Woche in Netra deutlich.

Diese Ängste und Unsicherheiten wollte Bürgermeister Mario Hartmann entkräften. Zwar sei noch nicht klar, welche Hebesätze ab 2025 im Ringgau gelten, weil es noch keine verbindliche Berechnungsgrundlage gebe, aber eines könne er sicher sagen: „Der Grundsteuerbetrag wird sich nicht erhöhen. Es wird zu Verschiebungen kommen, aber in der Summe gleichbleiben.“



Finanzverwaltung wird Kommunen Empfehlungen geben

Die hessische Finanzverwaltung wird den Kommunen eine Hebesatzempfehlung geben, um die zugesagte Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform jeweils vor Ort zu ermöglichen. Für den konkreten Fall im Ringgau bedeutet das: Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Ringgau 770 000 Euro Einnahmen aus Grundsteuern gehabt. Und bei dieser Summe werde sie auch bleiben. Das heißt, dass die Hebesätze dann so angepasst werden, dass die Einnahmen der Kommune nicht steigen. „Diese Hebesatzempfehlung werden wir auch veröffentlichen“, sagt Catiana Monteiro Lanca, Sprecherin der Oberfinanzdirektion in Frankfurt.

Gemeinden dürfen selbst entscheiden - Eschwege will aktuell Grundsteuer A anheben

Die Entscheidung treffen am Ende aber die Kommune wegen der kommunalen Selbstverwaltung. Zu einer Erhöhung könnte es beispielsweise in der Kreisstadt Eschwege kommen. Unabhängig von der Grundsteuerreform steht hier nämlich eine Erhöhung der Grundsteuer B im Raum. Das wurde in den jüngsten Haushaltsberatungen im März bekannt.



Die Grundsteuer B könnte steigen. Für die Genehmigung der Haushalte der Jahre 2024 bis 2026 ist eine Anhebung der Grundsteuer B von 430 auf 610 Punkte angedacht, berichtete Ausschussvorsitzender Andreas Hölzel aus den Beratungen. Die Grundsteuer B wurde in Eschwege zuletzt 2021 von 390 auf 490 Prozentpunkte angehoben. Bürger sollten sich daher nicht jetzt schon von fiktiven Berechnungen verunsichern lassen, heißt es von der Oberfinanzdirektion. Trotz Aufkommensneutralität könnten sich die einzelnen Grundsteuerzahlungen aber ändern.



„Es ist also möglich, dass die einen Eigentümer mehr Grundsteuer bezahlen müssen, die anderen jedoch weniger“, sagt Catiana Monteiro Lanca. Das sei die zwingende Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, da eine unterschiedliche Grundsteuer für vergleichbare Grundstücke in ähnlicher Lage ungerecht sei. „Jetzt heißt es, Ruhe bewahren“, sagte Mario Hartmann, Bürgermeister der Gemeinde Ringgau beispielsweise in der Bürgerversammlung am Montag. (Tobias Stück)