Neuer Name nach 30 Jahren: „Wacholderzwerge“

Von: Theresa Lippe

Nach 30 Jahren gibt’s einen neuen Namen: „Kita Wachholderzwerge Berkatal“. Jens Ludwig (von links, Elternbeirat), Lutz Bergner (Bürgermeister), Saskia Flügel (Kita-Leiterin) und Simone Rösler (Förderverein Kita) präsentieren zeigen das neue Logo. © Theresa Lippe

Einen neuen Namen zum runden Geburtstag gibt es für die Kita in Berkatal.



Berkatal – Passend zum runden Geburtstag und dem Start ins neue Kita-Jahr gab es einen neuen Namen: „Kita Wacholderzwerge Berkatal“ heißt die Einrichtung am Sportplatz in Frankershausen nun. Angelehnt ist der neue Name an die Berkataler Sagenfigur Wacholdermann, der seine Heimat im Naturschutzgebiet der Kripp- und Hielöcher haben soll. „Diese sind unweit der Kita, das passt also sehr gut“, erklärt Berkatals Bürgermeister in spe Lutz Bergner.

Im Jahr 1993 wurde die Einrichtung als Kindergarten Berkatal mit zwei Betreuungsgruppen gegründet, 2014 wurden die Betreuungszeiten ausgeweitet (7 bis 16.30 Uhr), womit sie zur Kindertagesstätte wurde, erklärt die Leiterin Saskia Flügel. Bereits seit 2007 werden auch Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis hin zum Schulstart betreut.

Die Trägerschaft lag erst bei der Kirche, nach einem größeren Streit habe man sich aber getrennt, seitdem ist die Gemeinde Berkatal Träger der Kita, erklärt Lutz Bergner.

Berkatal: Gemeinde erwartet in Zukunft noch mehr Kindergartenkinder

Auf zirka 450 Quadratmetern gibt es in der Kita vier Gruppenräume, drei Bäder, drei Ruheräume, einen Kreativ-, einen Material- und einen Personalraum sowie die Küche. Wegen Platzmangel ist eine der vier Gruppen aktuell im Mehrzweckraum der Kita untergebracht. Aktuell werden 48 Kinder in vier Gruppen in der Kita betreut, Platz ist für 77, wenn keine Integrationsplätze vergeben sind – dann wird runtergerechnet. Flügel erklärt: „Wir haben in diesem Sommer viele Kinder verabschiedet, da sie nach den Ferien in die Schule kommen.“

Das Grundstück der Kita umfasst rund 3000 Quadratmeter – ausreichend Platz für einen weiteren Anbau. Platz werde dringend benötigt, da es in Berkatal in den vergangenen zweieinhalb Jahren viele Geburten und Zuzüge mit Kleinkindern gegeben hätte. Bereits im September soll die Arbeiten für den Anbau starten, der zirka 700 000 Euro kosten wird.

Kita: Im Juli wird der neue Anbau eingeweiht

„Im Juli 2024 sollten die Bauarbeiten fertig sein“, sagt Bergner. Dann werde die Gruppe aus dem Mehrzweckraum in den Anbau ziehen, außerdem gibt es dann Platz für zehn weitere Kinder: Insgesamt können dann also 87 kleine Wacholderzwerge in Berkatal betreut werden. „Wie überall ist es auch bei uns eine Herausforderung, qualifiziertes Personal zu finden“, erklärt Flügel.

„Die Kita ist so besonders durch ihre Nähe zur Natur und das große Engagement der Eltern“, berichtet Jens Ludwig, Vorsitzender des Elternbeirats. Simone Rösler, Vorsitzende des Kita-Fördervereins, ergänzt: „Wir haben schon viele Jubiläen zusammen gefeiert, das gehört einfach dazu und macht Spaß.“ (Theresa Lippe)