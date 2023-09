Lutz Bergner als Bürgermeister ernannt und vereidigt

Von: Stefanie Salzmann

Feierlich und mit Gottes Segen: Der Anwalt und Notar Lutz Bergner (CDU) bei seiner Vereidigung als neuer Bürgermeister der Gemeinde Berkatal am Dienstagabend in Frankershausen. © Stefanie Salzmann

Er möchte ein „neues Kapitel aufgeschlagen“: Lutz Bergner wollte unbedingt Bürgermeister in Berkatal werden. Und fokussiert klare Ziele.

Frankershausen – Er wollte rein – jetzt ist er drin. Nach 22 Jahren als Erster Beigeordneter, einer verlorenen und einer gewonnenen Wahl und fünf Monaten als Interimsbürgermeister ist Lutz Bergner (CDU) am Dienstagabend in Frankershausen offiziell in sein Amt als neuer Bürgermeister der Gemeinde Berkatal eingeführt worden.

Gemeindevorstand Gert Schindewolf (ÜWG) überreichte Bergner die Ernennungsurkunde. Vor der Gemeindevertretung und rund 70 Gästen legte Bergner seinen Amtseid ab.

„Das ist für mich ein absolut außergewöhnlicher Moment“, sagte Bergner sichtlich bewegt. „Ich habe mich sehr auf dieses Amt gefreut.“ Nachdem sein Vorgänger, der Sozialdemokrat Friedel Lenze, der 26 Jahre die Geschäfte in Berkatal führte, zum 1. April dieses Jahr ins Landratsamt wechselte, hatte Bergner am 2. Juli als einziger Kandidat die Wahl um das Bürgermeisteramt mit 84 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen.

Zu den ersten Gratulanten Bergners gehörte der Vorsitzende der Gemeindevertretung Manfred Zindel. © Salzmann, Stefanie

Bereits seit April hatte der Anwalt und Notar Bergner kommissarisch die Gemeinde verwaltet. Über diese Monate sagte er vor allem im Hinblick auf die Aufarbeitung der seit 2008 fehlenden Jahresabschlüsse der Gemeinde und die Veröffentlichungen von Fotos in sozialen und überregionalen Medien aus dem chaotischen Büro seines Vorgängers Lenze: „Ich hatte das Gefühl, ich stehe im Auge eines Tornados und deutschlandweit im Fokus.“ Dabei sei es um Diskreditierung und Diffamierung gegangen. „Das ist nicht die Form des Stils und Umganges, den ich praktizieren will“, sagte Bergner.

Er dankte seinem Vorgänger, der für ihn auch nach dessen Weggang stets zu erreichen war, bedankte sich aber auch bei Mitstreitern der CDU, den Mitarbeitern der Verwaltung und des Kindergartens, seiner Familie und dem Gemeindevorstand.

Um seine Ziele wie stabile Finanzen, gute Straßen, eine volle Kita, Bauplätze, ärztliche Versorgung und Mobilität zu erreichen, bedürfe es einer „gesunden Portion Optimismus“. „Wir haben in der Gemeinde viel zu tun“, sagte Bergner, und: „Mir ist es verdammt wichtig, dass wir gut miteinander umgehen“.

Manfred Zindel (ÜWG), Vorsitzender der Berkataler Gemeindevertretung, sagte: „Wir haben heute ein neues Kapitel in der Geschichte und der Entwicklung der Gemeinde aufgeschlagen.“ Nach über 40 Jahren habe die Gemeinde nun wieder ein echtes Berkataler Urgestein an der Spitze.

Zugleich mahnte Zindel auch, dass man bereit sein müsse, einen kritischen Blick auf das zu werfen, was die Arbeit der Gemeindevertretung in der zurückliegenden Zeit geprägt habe. „Dazu gehört auch, dass wir uns der Frage stellen müssen, was wir vielleicht hätten besser machen können oder sogar besser machen müssen.“

Komplette Kreisspitze kommt zu Bergners Ernennung

Zur Amtseinführung hatte am Dienstag auch die gesamte Kreisspitze den Weg nach Frankershausen gefunden: Landrätin Nicole Rathgeber (FW) mit ihren beiden Vizes Friedel Lenze und Philipp Kanzow (CDU) sowie Thomas Naumann von der Kommunalaufsicht.

Die Landrätin schenkte Bergner anstelle von Wein etwas zu Essen unter dem Motto „Ohne Mampf kein Kampf“ und versprach Bergner, dass er die Kreisverwaltung als verlässlichen Partner an seiner Seite habe.

Finn Thomsen, Bürgermeister von Großalmerode (parteilos) und Sprecher der Bürgermeister im Kreis, riet Bergner: „Das ist ein Amt, das man auch mit Humor nehmen muss.“

Zu den weiteren Gratulanten gehörte CDU-Kreisvorsitzender Stefan Schneider, Pfarrer Thomas Schanze und Frankershausens sozialdemokratisches Urgestein Fritz Schindewolf, der aber vor allem Friedel Lenze für die letzten 26 Jahre dankte. Der fraktionslose Wilfried Speck sagte zu Bergner: „Führe unsere Gemeinde aus den Negativschlagzeilen“.

Nachdem nach gut einer Stunde alle Hände geschüttelt und jede Schulter geklopft war, hatte Bergner seine Gäste ins Gasthaus Schindewolf auf ein Bier eingeladen. Bergners Notariat ruht für die kommenden sechs Jahre, er ist jetzt hauptamtlicher Wahlbeamter.

Stelle des 1. Beigeordneten in Berkatal vakant

Mit Lutz Bergners Ernennung zum Bürgermeister ist nun das Amt des Ersten Beigeordneten in Berkatal vakant. Laut einer gemeinsamen Wahlvorschlagsliste aus der konstituierenden Sitzung nach der Kommunalwahl 2021, die von allen drei Fraktionen SPD, ÜWG und CDU unterzeichnet worden war, wäre der nächste Nachrücker für das Amt des Vizebürgermeisters ÜWG-Mann Gert Schindewolf, der das Amt derzeit kommissarisch ausführt.

Außerdem würde laut der Liste Wilfried Speck in den Gemeindevorstand nachrücken. Innerhalb der Frist der nächsten 14 Tage kann auf Antrag aus den Reihen der Gemeindevertretung die Reihenfolge des Nachrückerverfahrens geändert werden. Das bedarf eines Beschlusses, der Erste Beigeordnete wird gewählt.

(Stefanie Salzmann)