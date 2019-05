Neugestaltung des Marktplatzes: Unentschieden bei der Abstimmung

Entscheidung soll nun in Sondersitzung fallen

+ © Friederike Steensen Muss dringend saniert werden: Das Pflaster des Witzenhäuser Marktplatzes ist an vielen Stellen beschädigt und zur Stolperfalle geworden. © Friederike Steensen

Die Abstimmung zur Neugestaltung des Marktplatzes in Witzenhausen am Dienstagabend endete mit einem Unentschieden. 14 zu 14 hieß das Ergebnis. Die endgültige Entscheidung fällt am 3. Juni.