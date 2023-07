Neustart für den Jugendraum Roßbach: Das sind die nächsten Schritte

Von: Per Schröter

Witzenhausens Kinder- und Jugendbeauftragter Ingo Ruppert (rechts), Bürgermeister Daniel Herz (links), Ortsvorsteherin Iris Lück (Dritte von links), ihr Stellvertreter Manfred Dorneberg (hinten Mitte) und der Stadtjugendrat-Vorsitzende Leon Amend (Fünfter von links) mit der Roßbacher Jugendgruppe vor dem neu eingeweihten Jugendraum. © Per Schröter

Roßbach – Nach rund zehn Jahren Stillstand herrscht wieder Leben im Jugendraum in Roßbach. Bei der offiziellen Einweihung bekam die aktuell aus fünf Jugendlichen bestehende Nutzergruppe einen Fördermittelscheck in Höhe von 700 Euro überreicht.

„Wir freuen uns sehr über Euer großes Engagement für diesen Raum“, lobte Ingo Ruppert, Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Witzenhausen, die fünf Jugendlichen. Drei von ihnen hatten unlängst die Jugendleiter-Ausbildung absolviert und dadurch die Jugendleiter-Card (Juleica) erworben. „Damit ist hier die Grundvoraussetzung erfüllt, um den Jugendraum betreiben zu können“, so Ruppert. Dass es trotz erster Gespräche vor rund zwei Jahren noch so lange gedauert hat, lag vor allem daran, dass das unmittelbar am Roßbacher Sportplatz gelegene ehemalige Technik- und Gerätehäuschen wegen eines Wasserschadens zuerst aufwendig saniert werden musste. „Auch dabei haben die Jugendlichen und weitere Roßbacher mit viel Eigenleistung mitgeholfen“, lobte Ruppert. Für die 700 Euro, die aus dem Fördermitteltopf des Witzenhäuser Jugendforums stammen, soll nun passendes Inventar für den Raum beschafft werden.

„Wir bräuchten ein paar neue Sofas und eventuell auch eine neue Theke“, sagte eine Sprecherin. „Ich finde es super, dass Ihr das hier macht“, lobte Leon Amend, der neue Vorsitzende des Witzenhäuser Jugendrates, der den Scheck zusammen mit Bürgermeister Daniel Herz überreichte. „Ich hoffe, dass Ihr am Ball bleibt“, so Amend.

