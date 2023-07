Noch immer fehlen Schilder: Autobahnauffahrt bei Hessisch Lichtenau weiter unvollständig

Von: Evelyn Ludolph

Teilen

Seit Oktober ist die Autobahnauffahrt nach Kassel freigegeben, aber noch immer fehlen Schilder und eine Schutzplanke. © Evelyn Ludolph

Hessisch Lichtenau – Seit Oktober des vergangenen Jahres ist der Autobahnabschnitt zwischen Hessisch Lichtenau West und Helsa für den Verkehr freigegeben. Umso mehr wundern sich die Nutzer dieser Strecke, dass noch immer sowohl Schilder als auch eine Schutzplanke an der Anschlussstelle Hessisch Lichtenau West fehlen.

Fahrer, die aus Richtung Kassel kommen und an der Abfahrt die Autobahn verlassen wollen, müssen an der Kreuzung raten, welcher Weg in Richtung B 7 und Hessisch Lichtenau geht und welcher in die entgegengesetzte Richtung wieder auf die Autobahn nach Kassel führt.

An derselben Kreuzung fehlt zudem eine Schutzplanke. Hier ragen seit Monaten Nägel aus dem Beton. Leser äußerten ihre Besorgnis, dass Fahrer sich dort ihren Wagen beschädigen könnten. Für die Autobahn GmbH des Bundes äußert sich Pressesprecher Joachim Schmidt zu der Situation. Die Schilder befinden sich in der Auftragsphase.

In den nächsten fünf Wochen würden diese Arbeiten umgesetzt werden. „Die Montage der Schutzplanken ist zeitnah geplant“, teilt Schmidt mit. Bisher habe die Autobahn GmbH noch keine Schadensmeldungen im Zusammenhang mit den Nägeln erhalten. Auf die Frage, warum die Arbeiten so lange dauern, ging Schmidt leider nicht ein. Ein Leser wunderte sich weiterhin darüber, warum es keinen Hinweis auf die Weiterfahrt nach Eisenach gibt, wenn man bei Helsa auf die A 44 auffährt. Dazu schreibt Schmidt: „An der Anschlussstelle Helsa ist das Ziel Eschwege als Übergangsziel ausgewiesen. Das Fernziel nach Verkehrsfreigabe circa 2027 wird Erfurt sein.“ Alles andere seien Zwischenlösungen. Auf der A 44 von Helsa nach Waldkappel sei die derzeitige Zielführung Eschwege und Eisenach. Ab Waldkappel wäre laut Bundesfernzielkatalog (BVERZ) nur Eschwege als Ziel in der Wegweisung zu nennen, teilt Joachim Schmidt mit.

Erst ab Wehretal-Oetmannshausen sei laut BVERZ Eisenach wieder in der Wegweisung aufzuführen. Im Basisnetz sei dafür aber Hessen Mobil zuständig.

Von Evelyn Ludolph