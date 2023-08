Noch viele Ausbildungsstellen im Werra-Meißner-Kreis frei

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Mit der Jobsuche des Arbeitsamts kann man den passenden Beruf finden. © Screenshot HNA

Bald steht der Ausbildungsbeginn 2023 bevor. Berufe wie Kfz-Mechatroniker, Kaufmann im Einzelhandel und Verkäufer sind auch in diesem Jahr sehr beliebt bei Ausbildungssuchenden.

Werra-Meißner – Der 1. August ist für viele junge Menschen der Start ins Berufsleben – dann beginnt das neue Ausbildungsjahr. Die Chancen stehen dabei auch in diesem Jahr gut: Auf 546 Berufsausbildungsstellen kamen im vergangenen Ausbildungsjahr 522 Bewerber – das war laut Bundesagentur für Arbeit auch in den Vorjahren ähnlich komfortabel.

Mit Blick auf die vorläufige Statistik von Juni 2023 wird deutlich, dass die Berufe Kfz-Mechatroniker/Pkw-Technik, Kauffrau und Kaufmann im Einzelhandel und Verkäuferinnen und Verkäufer am beliebtesten sind. Zu den drei meisten angebotenen Ausbildungsstellen der Unternehmen gehört neben Verkäufern und Kaufleuten im Einzelhandel der Beruf des Industriekaufmannes, teilt Cornelia Harberg, Pressesprecherin der Arbeitsagentur, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Viele entscheiden sich für eine duale Ausbildung

Sowohl die Arbeitsagentur als auch die Kreishandwerkerschaft um Geschäftsführer Stephan Schenker erkennen den Trend, dass viele junge Menschen nach dem Schulabschluss, der eine duale Ausbildung ermöglicht, eine weiterführende Schule besuchen und damit die finale Entscheidung für einen Beruf verschieben. „Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Chancen von Bewerbern, auf dem Ausbildungsmarkt anzukommen, aktuell sehr gut sind. Man spricht von einem Bewerbermarkt, auf dem auch Jugendliche mit weniger gutem Schulabschluss aber überzeugenden Softskills reelle Aussichten auf einen erfolgreichen Berufsstart haben“, sagt Cornelia Harberg.

Dem stimmt die Kreishandwerkerschaft zu. „Es gibt jederzeit die Möglichkeit, unabhängig von Fristen einen Lehrvertrag abzuschließen. Junge, engagierte Menschen werden im Handwerk immer mit offenen Armen empfangen“, betont Stephan Schenker. Die Ausbildungszahlen in Handwerksbetrieben des Landkreises seien über Jahre stabil. 20 Lehrstellen seien aktuell im Werra-Meißner-Kreis offen, 17 Angebote für Praktika gebe es. „Bei der jetzigen Elterngeneration gab es mehr Bewerber als Ausbildungsstellen. Das ist jetzt anders“, weshalb man die Chance jederzeit nutzen solle.

Hilfe gibt’s im Internet, per Telefon und vor Ort

Für junge Menschen, die eine Ausbildung beginnen können, gibt es etliche Möglichkeiten, sich zu informieren.



Die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg hat eine Telefonnummer eingerichtet, unter der es die ganzen Sommerferien über montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr Unterstützung in Ausbildungsfragen gibt. Schulabgänger und Eltern bekommen gleichermaßen Informationen, zudem können Unternehmen freie Ausbildungsplätze melden. Die Telefonnummer 05 61/78 91 300 ist dafür geschaltet.



Weitere Informationen gibt es unter ihk-lehrstellenbörse.de im Internet. „Derzeit bieten unsere Mitgliedsunternehmen in Nordhessen und dem Kreis Marburg über 450 betriebliche Lehrstellen an. Für das Ausbildungsjahr 2024 stehen schon jetzt über 287 freie Plätze zur Verfügung. Man findet sie in allen Branchen, größtenteils in den Bereichen Metall, Elektro und Bau. Auch in kaufmännischen Berufen, in der Hotellerie und Gastronomie sowie im Verkehrsgewerbe sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz hervorragend“, sagt Enrico Gaede, Teamleiter der Bildungsberater bei der IHK.



Auch Agentur für Arbeit informiert Bewerber

Hilfestellung gibt es zudem von der Agentur für Arbeit. Bewerber werden von der Berufsberatung informiert, beraten, begleitet und vermittelt. Sie ist zu erreichen unter Telefon 05 61/7 01 17 74 und per E-Mail an kassel.berufsberatung@arbeitsagentur.de. Die Beratung kann persönlich, telefonisch oder per Video erfolgen, teilt Cornelia Harberg auf Anfrage unserer Zeitung mit. Direkt im Internet sowie per App schauen, welche Stellen frei sind und sich über Ansprechpartner informieren, das ist zudem über das Lehrstellen-Radar möglich. Unter lehrstellen-radar.de gibt es auch auf Postleitzahlen-Basis Informationen über die freien Stellen, Ansprechpartner und das Berufsbild an sich. (Konstantin Mennecke)

Handwerk wirbt aktiv um junge Menschen Die Kreishandwerkerschaft wirbt nicht nur bei Elternabenden oder Berufsinformationsmessen aktiv um Nachwuchs. „Die Bezahlung im Handwerk ist gut, die Qualität der Ausbildung hoch und die Möglichkeit für eine duale Ausbildung für Handwerk mit Studium gegeben“, betont Kreishandwerkerschafts-Geschäftsführer Stephan Schenker. Während sich früher junge Menschen um viele Dinge selber kümmern mussten, gibt es heute etliche Beratungsangebote. (kmn)