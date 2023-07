Diese Bilder erzählen Geschichten

Von: Marius Gogolla

40-jähriges Jubiläum des Krieger- und Militärvereins Reichensachsen: Das Bild entstand im Jahre 1914 vor dem ehemaligen Gasthaus Seibert. © Privat

Norbert Krause hat seinen dritten Band über das historische Reichensachsen veröffentlicht. Darin sind Unikate zu sehen, die teilweise vor über 100 Jahren aufgenommen worden sind.

Reichensachsen – Eine Reise durch die Vergangenheit Reichensachsens, mit Schulklassen, dem Backtag im Dorf oder dem Wichtelfest vor beinahe einhundert Jahren – all das hat Norbert Krause in seinem neuen Buch mit Bildern festgehalten. In dem Werk zeigt sich eindrücklich, wie das Leben im historischen Reichensachsen ablief. Viele der Bilder zeigen Straßen, Gebäude und Gassen, die auch heute noch wiederzuerkennen sind. Vieles hat sich aber auch verändert.

Für den Bildband hat Krause jahrzehntelange Recherche betrieben und unzählige Personen nach Bildern und Informationen befragt. Jetzt ist der dritte Band in der Reihe mit dem Titel „Reichensachsen in alten Bildern – ein Familienalbum“ erschienen.

Leidenschaft für Fotografie und Bilder

Die im Buch enthaltenen Bilder sind nur ein Teil der Fotos, die Krause über Jahrzehnte hinweg gesammelt hat. Seine Leidenschaft für die Fotografie entstand bereits viel früher. „Schon in jungen Jahren war ich fasziniert von Bildern und dem Fotografieren“, sagt Krause. Der ehemalige Pfarrer von Reichensachsen hat mit zwölf Jahren seine erste Kamera bekommen. Nachdem er nach Rom und 1969 nach Moskau gereist war, berichtete er mit seinen Bildern über die beiden Reisen.

Für Krause erzählen Bilder Geschichten und verbinden Menschen miteinander. „Durch Bilder kommt man mit Menschen ins Gespräch“, erzählt der 74-Jährige. „Bei Besuchen in Reichensachsen habe ich die Leute immer wieder nach alten Bildern gefragt oder ihnen Fotos gezeigt. Dadurch habe ich einige Namen der abgebildeten Personen herausgefunden.“

Die Idee zu der Buchreihe kam Krause beim Ordnen der Fotos in den Zeiten der Pandemie. Weil er immer wieder miterlebt hatte, wie Bilder entweder weggeworfen oder ungeordnet gesammelt wurden, entschloss er sich, historische Fotos zu sammeln, zu sortieren und zu beschriften.

In dem Bildband gibt es viele Unikate

Der Großteil der Fotos sind Unikate und stammen aus Privatbesitz, etwa das vom 1899 gegründeten Militärverein Reichensachsen. Doch auch Bilder von Fotografen wie von dem aus Reichensachsen stammenden Karl Heinrich Eberth, der in Kassel als Hoffotograf arbeitete, sind in dem Buch abgedruckt.

Kindergruppe beim Heimatfest-Umzug. © Privat

An die Informationen zu den Bildern zu kommen, wird derweil immer schwieriger. „Im Grunde darf ich mich nicht ausruhen“, sagt Krause. „Viele der Informationen zu den Bildern habe ich von Personen der Jahrgänge 1935 bis 1940. Teilweise sind diese Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aber auch schon gestorben.“

Von Reichensachsens Dorfchronist Christoph Hettehausen (verstorben in 1999) hat Krause viele der Informationen zu den Bildern erhalten. Bis zu dessen Tod hat er eng mit ihm zusammengearbeitet. Weitere Quellen waren das Stadtarchiv in Eschwege sowie das Verzeichnis der Kirche.

Viel Arbeit bis zum fertigen Buch

Jeden der Arbeitsschritte für die Bücher macht Krause selbst, vom Sammeln der Informationen über die Bildbearbeitung bis hin zum Schreiben der Texte. An jedem der bisher erschienen Bildbände hat Krause über 1.000 Stunden bis zur Veröffentlichung gearbeitet. Weil die Bilder digital nachgebessert werden, hat der 74-Jährige mehrere Bildbearbeitungsprogramme.

Karl Rimbach (Firma Gebr. Rimbach) in seinem Element: Fahrt mit einem Lkw der Firma Dangel aus Waldkappel. © Privat

„Pro Foto brauche ich etwa 100 bis 200 Mausklicks“, erklärt Krause. „Erst dann ist die entsprechende Qualität erreicht, um die Bilder abzudrucken.“ Ein Aufwand, den Krause gerne eingeht: „Bilder sind Geschichten. Und mit den Bildbänden möchte ich den Menschen die Geschichte Reichensachsens erzählen.“

Ein Exemplar des dritten Bandes kostet 25 Euro, mit einer Auflage von 200 Büchern. Am vierten Band der Reihe arbeitet Norbert Krause bereits.

Haben Sie historische Bilder von Reichensachsen? Dann senden Sie diese an Norbert Krause per E-Mail unter: reichensachsen.in.alten.bildern@web.de

