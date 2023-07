Nordumgehung Reichensachsen lässt auf sich warten

Von: Emily Spanel

Die Reichensächser Bürger demonstrieren im Sommer 2023 für den Bau der Umgehungsstraße. © Privat

Das Planfeststellungsverfahren für die Entlastungsstraße um Reichensachsen soll nun komplett neu eingeleitet werden.

Reichensachsen – Der Bau der Nordumgehung für Reichensachsen wird wohl noch Jahre auf sich warten lassen. Diesen Schluss lassen die Reaktionsschreiben zu, die im Nachgang zur Demonstration pro Nordumgehung vor rund einem Monat in dem Wehretaler Ortsteil (wir berichteten) bei Versammlungsleiter Norbert Claus eingegangen sind. „Der Ist-Zustand in Reichensachsen wird demnach auf unbestimmte Zeit in die Zukunft verlagert“, erklärt Norbert Claus auf Anfrage unserer Zeitung resigniert.

Im Zuge einer Kundgebung hatten Norbert Claus und Wehretals Bürgermeister Timo Friedrich eine gemeinsame Resolution aller Fraktionen der Gemeindevertretung Wehretals an die Landtagsabgeordneten Lena Arnoldt (CDU), Karina Fissmann (SPD) und Felix Martin (Bündnis 90/ Die Grünen) übergeben. Alle drei hatten auf eine Wortmeldung vor den rund 350 Wehretaler Bürgern verzichtet.

Im Verlauf des vergangenen Monats nun sind Schreiben von Karina Fissmann und Knut John (SPD), Felix Martin und Jens Deutschendorf (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, in Wehretal eingetroffen. Zwischenzeitlich seien die Fachbeiträge überarbeitet und die Planung auf die aktuellen technischen Regelwerke fortgeschrieben worden, erklärt Staatssekretär Deutschendorf. Zudem seien die geschätzten Baukosten des Bauprojektes unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung aktualisiert worden. „Aufgrund der festgestellten Steigerung wurde es erforderlich, das Projekt dem Bund als Baulastträger der Bundesstraße 452 zur Zustimmung vorzulegen“, schreibt Jens Deutschendorf.

Die Vorlage der notwendigen Unterlagen beim Bundesverkehrsministerium sei Anfang Dezember 2022 erfolgt. Der Bund habe die Zustimmung im Sommer 2023 in Aussicht gestellt. „Nach deren Vorliegen und gegebenenfalls Einarbeitungen von Anmerkungen des Bundes ist ein Antrag auf Einstellung des laufenden Planfeststellungsverfahrens und gleichzeitig die Einleitung eines neuen Verfahrens für Ende des dritten Quartals 2023 vorgesehen.“

Länge des neuen Planfeststellungsverfahren nicht zu prognostizieren

Wie lange ein solches neues Verfahren andauern könne, sei nicht seriös zu prognostizieren. Die Dauer richte sich nach dem Umfang und der Relevanz der eventuell eingehenden Stellungnahmen und Einwendungen. „Erfahrungsgemäß wird ein solches Verfahren mindestens drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen“, schätzt Norbert Claus. Möglich seien im Anschluss noch Klageverfahren. Und das bedeute zugleich, so Norbert Claus, dass alle Planungen der Gemeinde Wehretal – etwa das Gewerbegebiet oder der Neubau des Feuerwehrstützpunktes – auf tönernen Füßen stünden, da die künftige verkehrliche Anbindung derzeit überhaupt nicht gesichert sei.

Die komplette Neueinleitung des Verfahrens diene der Klarkeit der Unterlagen und des Verfahrensstandes, schreibt der Landtagsabgeordnete Felix Martin. „Für die Situation, in der wir jetzt sind, ist mir eines besonders wichtig: Ich teile die Auffassung, dass es eine möglichst schnelle Umsetzung der Nordumgehung braucht.“ Ihre „vollumfängliche Unterstützung“ drücken Karina Fissmann und Knut John aus und erklären ihre Solidarität mit den Reichensächsern. Einzig Lena Arnoldt verzichtete bislang auf ein Schreiben. (Emily Hartmann)