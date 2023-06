Notdienst im ländlichen Raum ist in Gefahr

Von: Nicole Demmer

Dieses Schild wird wohl morgen an vielen Apotheken hängen. © Oliver Berg/dpa

Apotheker erklären, warum sie am bundesweiten Protesttag teilnehmen.

Werra-Meißner – „Die Bürokratisierung hat überhand genommen, die Versorgung der Patienten bleibt auf der Strecke“, sagt Apotheker Peter Müller, Inhaber der Löwen-Apotheke in Witzenhausen. Da sie durch Gespräche mit der Politik nicht weitergekommen seien, haben sich die Apotheker bundesweit dafür entschieden, morgen, 14. Juni, einen Protesttag zu veranstalten – mit dabei sind auch die vier Witzenhäuser Apotheken.

Als Beispiel für die steigende Bürokratie nennen die Apotheker in einem gemeinsamen Schreiben zum Beispiel die Forderung mancher Krankenkassen, für ein neues Rezept über 100 Kanülen für Insulinpens zusätzlich einen Kostenvoranschlag zu verlangen. Ein Diabetiker verbrauche im Schnitt vier Kanülen am Tag, von denen eine 30 Cent koste. Die Kosten für den Verwaltungsaufwand lägen bei Apotheken und Kassen um ein Vielfaches höher.

Ein weiteres Beispiel nennt Apotheker Michael Schäfer von der Rüberzahl-Apotheke. Zwar dürften Antibiotikasäfte für Kinder mittlerweile importiert werden. Die Genehmigung hierfür dauere jedoch bis zu 14 Tage. Die Apotheker geben im Akutfall die Medikamente heraus, blieben jedoch – bei Nichtgenehmigung – auf den Kosten sitzen.

Ein großes Problem sehen sie zudem in den Lieferengpässen. Sind Medikamente nicht vorrätig und müssen erst organisiert werden, bleiben andere Sachen auf der Strecke, erklärt Michael Schäfer. Den zusätzlichen Mehraufwand, um zum Beispiel verfügbare Arzneimittel bei Großhändlern und Herstellern abzufragen und therapeutische Änderungen mit Ärzten zu besprechen, beziffern die Apotheker mit rund zehn Arbeitsstunden pro Woche.

Auch Patienten sind betroffen, schildert Apotheker Achim Krohne von der Stadt-Apotheke. Manche würden Apotheken nach der Verfügbarkeit von Medikamenten abtelefonieren und bis zu 50 Kilometer fahren, um diese dann abzuholen.

Dazu komme, dass immer mehr hochpreisige Medikamente verschrieben werden. Durch das im Jahr 2004 verabschiedete Gesundheitsmodernisierungsgesetz bekommen die Apotheken für jedes verschreibungspflichtige Medikament einen festgelegten Betrag, erklärt Achim Krohne. 2013 wurde dieser Betrag um 25 Cent angepasst. Peter Müller sagt dazu: „Die Vergütung hat nicht mit der aktuellen Entwicklung mitgehalten.“ Gehälter der Angestellten würden regelmäßig angepasst, aber die Kostensteigerungen würden bei den Apothekern durchschlagen, ohne dass sie aufgefangen werden könnten.

Auch an Fachkräften mangele es, ein Zustand, der sich laut Peter Müller in den vergangenen Jahren verschärft hat. Neben den Apothekern arbeiten in den Betrieben kaufmännische Angestellte und pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA). Gerade für Letztere gibt es in Hessen nur drei Schulen, alle in Südhessen. Die Ausbildung muss selbst finanziert werden. Für die Errichtung einer entsprechenden Schule im Werra-Meißner-Kreis fehle seit fünf Jahren die Unterstützung des Landes Hessen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Apotheker.

Die Anzahl der Apotheken befindet sich aktuell auf dem Stand von 1980 und die Schließungen werden sich beschleunigen, sagt Michael Schäfer. „Der Bestand wird gerade im ländlichen Raum ausgedünnt werden.“ Dadurch sehen die Apotheker auch den Notdienst in Gefahr, da die entsprechenden Dienste auf weniger Schultern verteilt werden. Hier fordern die Apotheker eine Reform des Systems von einer Länder- zu einer bundesweiten Regelung. Gerade für eine Region, die im Drei-Länder-Eck von Hessen, Thüringen und Niedersachsen liegt, sei das von Vorteil, da zum Beispiel auch eine Apotheke in Hann. Münden den Notdienst übernehmen könne. (nde)