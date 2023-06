Oberdünzebach kommt ins hr-Fernsehen

Von: Marius Gogolla

Teilen

Dreh auf dem Mehrgenerationenplatz in Oberdünzebach: Das Team des hr-Fernsehens macht Aufnahmen von der geplanten Venentreppe. Zahlreiche Einwohner kamen zu den Dreharbeiten. © Marius Gogolla

Aus der Lostrommel des hr-Fernsehen wurde Oberdünzebach als „Dolles Dorf“ gezogen. Der Beitrag wird am Samstag, 10 Juni, im hr-Fernsehen in der Hessenschau ausgestrahlt.

Oberdünzebach – Oberdünzebach ist als „Dolles Dorf“ vom hr-Fernsehen ausgelost worden. Am Freitag, 9. Juni, hat das vierköpfige Team vom hr rund um Redakteur Jochen Schmidt an unterschiedlichen Orten im Dorf gedreht. Am Samstag, 10. Juni, wird der Beitrag in der Hessenschau gezeigt.

Oberdünzebachs Ortsvorsteher Matthias Herzog war am Donnerstagabend, 8. Juni, wandern, als sein Telefon geklingelt hat. „Ich habe mich gewundert, dass ich so viele Nachrichten bekomme“, sagt Herzog. „Natürlich war ich erst mal überrascht. Ich habe sofort beim hr-Fernsehen in Kassel angerufen und erfahren, dass das Kamera-Team gegen 21.30 Uhr bei uns sein wird.“

Weil ein Programm für den Freitag erarbeitet werden musste, haben sich rund 50 Einwohnerinnen und Einwohner aus Oberdünzebach am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus getroffen. „Wir sind gut vernetzt“, sagt Marlies George, erste Vorsitzende des TSV Oberdünzebach. „Per WhatsApp konnten wir viele Leute benachrichtigen, die dann zur Planung ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen sind.“ Innerhalb von etwa zweieinhalb Stunden habe das Programm für den Drehtag gestanden.

Ortsvorsteher Matthias Herzog (Mitte) im Interview mit dem Team des hr-Fernsehens. © Marius Gogolla

Volles Programm beim Dreh zum „Dollen Dorf“

Gedreht wurde unter anderem auf dem Feld von Zwiebelbauer Niklas Schellhase, auf dem Mehrgenerationenplatz hinter der Sporthalle und bei Harald Walter, der seine Oldtimer-Sammlung präsentiert hat. „In jedem Dorf finden sich Perlen“, sagt hr-Redakteur Jochen Schmidt. „Der Mehrgenerationenplatz ist ein wunderschöner Ort und ein tolles Beispiel dafür, was gemeinschaftliche Arbeit bewirken kann.“

Auf dem Mehrgenerationenplatz ist momentan eine Venentreppe in Planung. Sie soll dem Training der Beine dienen und die Durchblutung fördern. Außerdem gibt es ein Volleyballfeld, Tischtennis-Platten, zahlreiche Spielmöglichkeiten für Kinder und eine Boule-Bahn.

Oberdünzebach ist seit 30 Jahren im Lostopf zum „Dollen Dorf“

Vor etwa 30 Jahren sind alle Dörfer Hessens mit weniger als 2.000 Einwohnern in den Lostopf des hr-Fernsehen gekommen. Seit 1995 wird fast wöchentlich ein Dolles Dorf gezogen und in der Hessenschau vorgestellt. „Natürlich ist das für viele Dörfer eine Überraschung“, sagt hr-Kameramann Ron Kedem. „Viele denken, sie müssten sich bewerben, um an der Verlosung teilzunehmen.“ Die fünfminütigen Beiträge werden im Rahmen der Hessenschau ausgestrahlt.

Oberdünzebachs Einwohner freuen sich über die Wahl zum Dollen Dorf. Die spontane Erarbeitung des Programms zeige, dass es eine gut funktionierende Gemeinschaft im Dorf gibt. „Es ist schön, dass so viele Oberdünzebacher teilnehmen“, sagt Einwohnerin Frauke Stieff. Inge Hartig ergänzt: „Wir sind stolz, unseren schönen Ort präsentieren zu können.“

Zum Dreh auf dem Mehrgenerationenplatz kam auch Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe. „Dass Oberdünzebach Dolles Dorf geworden ist, zeigt einmal mehr, wie schön es in unserem Werra-Meißner-Kreis ist. Die Bürgerinnen und Bürger engagieren sich und gestalten aktiv mit, das ist klasse.“

(Marius Gogolla)