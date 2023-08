Klagegemeinschaft sieht erhöhtes Risiko für Fischsterben durch Salzeinleitung des Unternehmens K+S

Albtraum-Szenario: Das massive Fischsterben im deutsch-polnischen Grenzfluss Oder soll sich an Werra und Weser nicht wiederholen. Als eine der Ursachen für die ökologische Katastrophe angenommen wird ein hoher Salzgehalt im Gewässer. © Foto: Patrick Pleul/dpa

Werra-Meißner – Droht Werra und Weser ein massenhaftes Fischsterben, analog zur Umweltkatastrophe im August 2022 an der Oder? Die Klagegemeinschaft der Anlieger von Werra und Weser jedenfalls ist alarmiert – und erkennt beunruhigende Parallelen: Keinen anderen Flüssen werde so viel Salz zugemutet wie Werra und Weser.

Oder-Katastrophe

Als Ursache für die Oder-Katastrophe wird vom Bundesministerium für Natur ein hoher Salzgehalt im Gewässer angenommen, der zusammen mit höheren Temperaturen und niedrigen Wasserständen zu einer massiven Vermehrung der Brackwasseralge Prymnesium parvum geführt habe. Diese Alge wiederum erzeugt eine giftige Substanz, die für Fische und andere Wasserorganismen tödlich sein kann.

Ein „Weckruf für alle Verantwortlichen hier“ sollte diese ökologische Katastrophe, die sich in diesem Jahr an der Oder zu wiederholen droht, sein, erklärt nun der Markershäuser Gero von Randow, Sprecher der Klagegemeinschaft. Denn: Durch die hohen Außentemperaturen heize sich der Fluss auf, der Saustoffgehalt gehe zurück, und mit sinkendem Wasserstand wachse die Gefahr des Fischsterbens. An vielen Stellen könne die Werra bereits jetzt zu Fuß durchquert werden. Der „gute ökologische Zustand“, für den sich die Klagegemeinschaft einsetzt, sei durch die Salzeinleitungen durch das Unternehmen K+S in weite Ferne gerückt.

Gerichtsverfahren

Auch Fischereigenossenschaften beteiligen sich seit Jahrzehnten an den Gerichtsverfahren der Anliegerkommunen gegen die „mit der EU-Wasserrahmenrichtline (WRRL) nicht in Einklang zu bringenden“ Genehmigungen zur Einleitung von Salzabwässern in die Werra. „Gerichtsverfahren sind langwierig, brauchen Zeit, während die Natur unermüdlich versucht, gegen die menschlichen Einwirkungen anzukämpfen“, mahnt Gero von Randow für die Klagegemeinschaft. Das Regierungspräsidium (RP) Kassel als Genehmigungsbehörde lege zwar Grenzwerte fest (siehe „Das sagt“). Die seien aber weit entfernt jeglicher Möglichkeit, den ökologischen Zustand der beiden Flüsse zu verbessern. Und das verursachende Unternehmen K+S kommuniziere geschickt seine „Feigenblatt-Maßnahmen“ als erfolgreiche Bemühungen. „Verbesserungen wurden dadurch bisher nicht erreicht.“

Salzlast

„Wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass es in Werra und Weser zu einem vergleichbaren Fischsterben wie an der Oder kommen kann“, beschwichtigt Michael Wudonig, Unternehmenssprecher von K+S, auf Anfrage unserer Zeitung. Die Kombination mehrerer Faktoren, die als mögliche Ursache für das massive Algenwachstum in der Oder in Frage komme, sei in Werra und Weser nicht gegeben. „Unsere Salzlaststeuerung an der Werra gewährleistet auch in den Sommermonaten bei Niedrigwasser eine gleichmäßige Salzkonzentration im Fluss.“

So sei in den vergangenen Jahrzehnten in Werra und Weser noch nie eine extreme Algenblüte mit Bildung von Algentoxinen beobachtet worden – selbst in trockenen Sommern, bei hohen Temperaturen, Niedrigwasser, hohen Salzkonzentrationen und hoher Sonneneinstrahlung.

Einleitmenge

„Wir haben die Einleitmenge von Salzwasser in die Werra in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert“, sagt Michael Wudonig. Im Jahr 2022 betrug sie rund drei Millionen Kubikmeter. Zum Vergleich: Im Jahre 2007 waren es noch 8,5 Millionen Kubikmeter. Die Gründe für die stark gesunkene Einleitmenge liegen in der Umsetzung umfangreicher Maßnahmenpakete in den vergangenen Jahren und den dadurch erreichten Salzabwassereinsparungen sowie den abgesenkten Grenzwerten. Mit dem Projekt Werra 2060 und der Umstellung der Fabriken Wintershall und Unterbreizbach auf trockene Aufbereitungsverfahren bis 2027 werde sich der Anfall an Prozesswasser noch einmal mehr als halbieren – von zuletzt 2,2 Millionen Kubikmeter pro Jahr auf rund eine Million Kubikmeter. „K+S wird dafür in den kommenden fünf Jahren rund 600 Millionen Euro investieren“, erklärt der Unternehmenssprecher.

Das sagt das Regierungspräsidium

Für die Einleitung der Abwässer aus dem Kalibergbau und der Produktion der K+S GmbH in die Werra sind und waren wasserrechtliche Erlaubnisse erforderlich, die durch das Regierungspräsidium (RP) Kassel als zuständige Erlaubnisbehörde nach fachlicher und rechtlicher Prüfung unter Auflagen und Bedingungen im Laufe der Jahre befristet erteilt wurden.



„Die Salzkonzentrationen in der Werra sind durch die Reduzierungen der Salzabwassermengen und der darin gelösten Salze im Vergleich zum Jahr 2000 bereits deutlich zurückgegangen“, sagt Pressesprecherin Katrin Walmanns auf Anfrage unserer Zeitung.



Mit der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 31. Dezember 2020 etwa seien die Grenzwerte in der Werra am Pegel Gerstungen weiter gesenkt worden: Unter anderem wurde eine Senkung des Chloridwerts auf 2400 mg/l festgelegt. Die Parameter Magnesium und Kalium wurden ebenfalls reduziert. Mit der Erlaubnis vom 23. Dezember 2021 wurden durch das RP weitere stufenweise Absenkungen der Grenzwerte für Chlorid festgelegt. Eine weitere Absenkung der Grenzwerte für die Jahre 2026 und 2027 bleibt vorbehalten und hängt von der Überprüfung der Zielwerte durch die Flussgebietsgemeinschaft Weser (FGG Weser) ab. Darüber hinaus wurde eine schrittweise Absenkung der Grenzwerte für Kalium, Magnesium und Sulfat verfügt. Ziel der Absenkung ist eine schrittweise Verbesserung des ökologischen Zustandes von Werra und Weser.

