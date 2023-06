Jeder Hof ein Erlebnis - 29 haben ihre Tore geöffnet

Von: Eden Sophie Rimbach

Mit Enkelin Nele besuchte Christiane Neusüß das Fest, da die Zweijährige mit ihren Eltern frisch nach Niddawitzhausen gezogen ist. Begeistert war sie von den Seifenblasen von Leonas (12) und Chantal Wiechern. © Eden Sophie Rimbach

Besitzer öffnen und gestalten 29 Höfe in Niddawitzhausen zum Jubiläum.

Niddawitzhausen – Von einem Hof auf den nächsten und damit fast von einer kleinen Welt in eine andere konnten Besucher am Samstag in Niddawitzhausen gehen. Anlässlich des Jahres rund um das 950. Jubiläum der Eschweger Stadtteile Eltmannshausen und Niddawitzhausen fanden die „Offenen Höfe“ statt.

Mit kreativen Ideen und liebevoll gestalteten Höfen und Angeboten erwarteten die Besitzer der 29 teilnehmenden Höfe ihre Gäste vom Vormittag bis in den Abend hinein. Die kamen über den Tag verteilt auch aus umliegenden Dörfern. Peter Hoefel erlebte auch, dass frühere Einwohner kamen, um ihre alten Höfe zu besuchen. Er ist Mitglied des Ortsbeirats Niddawitzhausen, der den Heimatverein beim Ausrichten des Festes unterstützt hat. Gegeben habe es zwar den Impuls, doch die Besitzer der alten Höfe hätten viel Eigenes daraus gemacht, Einzelinitiativen seien entstanden.

Altes Handwerk

Gegen 4.30 Uhr und damit lange vor dem Eröffnungsgottesdienst um 10 Uhr begann auf einem der Höfe das Anheizen für das Spanferkel. Bereits am Freitag wurde bei Sandra Wenderoth der Blechkuchen aus dem eigenen Backhaus gebacken. Sie hat ihren Garten zum Fest in einen einladenden Ort zum Verweilen verwandelt. Neben hausgemachter Limonade gab es frisches Brot.

Auf dem Weg zum Backhaus zeigten Fotos, wie das Backhaus einst aussah. Sandra Wenderoth erinnert sich: „Das Einzige, was stehengeblieben ist, ist der Ofen, der war noch intakt.“ Seitdem hat sich viel getan und das Backhaus lud viele Besucher ein. Julius Nennewitz vom Biolandhof Werragut übernahm das Backen von Broten, später folgten bei niedrigeren Temperaturen Baguette und Fladenbrot. „Allein das Vorheizen hat schon vorgestern angefangen“, erklärt er und weiß: „Und dann ist es einfach arbeiten mit den Naturelementen.“

Wenige Meter weiter beobachteten Besucher zu jeder vollen Stunde gebannt, wie eines der Schafe von Johannes Homann geschoren wurde. Für den hauptberuflichen Schäfer übernahm das Helfried Berger. Viele hatten noch nie ein frisch geschorenes, zusammenhängendes Vlies gesehen. Homann erklärte, dass Schafwolle auch zum Dämmen oder als Dünger verwendet wird.

Kreatives Schaffen

Neben einem Rechenmacher, einem Blick in die Imkerei sowie dem lebendigen Bauernhof mit Schweinen und Pferden konnten die Besucher aller Altersklassen mit bunten Farben kreativ werden.

Eigene T-Shirts und Beutel zum 950. Jubiläum bedruckten sie bei Magdalena Aitken, Vorsitzende des Heimatvereins. Anstatt einheitlicher T-Shirts sollte jeder seine Erinnerung ans Fest selbst gestalten können. Mit dem Dosenwerfen erschuf Oscar seine eigene Station zu den offenen Höfen. Der Neunjährige erklärt, dass er nicht nur mithelfen, sondern auch selbst etwas gestalten wollte.

Ein buntes Gesamtkunstwerk, an dem sich etwa 20 Kinder beteiligten, entstand bei Simone Wiechern und war zusammen mit ihren Gemälden aus dem vergangenen Jahr in und an der Scheune zu sehen. Auf demselben Hof luden die von Tanja Wild aufgearbeiteten Möbel in die ganz besondere Atmosphäre des „Wilden Werks“ ein, während Familie Ludwig einen Hof weiter zu frischem Popcorn und Verweilen auf dem Hof einlud.

Von dort aus konnte man die Musik der Open Stage hören, die immer wieder Zuhörer anlockte. Ausgehend von den verkauften Essen seien über 500 Besucher beim Tag gewesen, so Hoefel. Er hörte von vielen: „Es ist so schön, man könnte es wiederholen.“ (Eden Sophie Rimbach)