„Offener Mittagstisch“ in Sontra bringt Menschen zusammen

Von: Julia Stüber

Teilen

Schätzen die Gesellschaft beim „offenen Mittagstisch“: Anni Sobek und Therese Asbrand (links) sowie Irene Riske (vorne), Vera Reimuth und Katharina Zlobinske (rechts). © Julia Stüber

Der „offene Mittagstisch“ im Blickpunkt in Sontra bietet ein leckeres Mittagessen. Vielmehr kommt es den Besuchern aber auf Geselligkeit an.

Sontra – „Wenn man zuhause alleine ist, verstummt man ja irgendwann“, sagen Ingmarie Bantiz, Gisela Heinz und Irmtraud Hielscher. Die drei Damen besuchen jede Woche den „offenen Mittagstisch“ in Sontra – und das schon seit vielen Jahren. Bei dem Angebot im „Blickpunkt“ der Bürgerhilfe kommen Menschen an den Tischen zusammen und essen gemeinsam zu Mittag. Jede Altersgruppe ist willkommen – meist sind es aber ältere, alleinstehende Menschen, die sich dort treffen.

Vielen geht es weniger um das Essen, der Fokus liegt auf der Gesellschaft. „Zuhause essen wird schnell eintönig. Da schaltet man schon mal das Radio oder auch den Fernseher ein, das ist dann die Gesellschaft. Umso schöner ist es, dass es den offenen Mittagstisch gibt“, sagt Ingmarie Bantiz. Hier genieße man das Essen mehr und höre auch einfach mal andere Geschichten.

Jeden Donnerstag im „Blickpunkt“: Gisela Heinz und Irmtraud Hielscher (links) sowie Ingmarie Bantiz (rechts) besuchen den „offenen Mittagstisch“ schon seit mehreren Jahren. © Julia Stüber

Auch Annie Sobek ist regelmäßig im „Blickpunkt“ zu Gast. Alleine essen, überhaupt alleine zu sein, das findet sie schlimm. „Mein Mann ist gestorben, meine Kinder wohnen weiter weg. Ich hätte zuvor nicht gedacht, dass das Alleinsein so schwer sein kann.“ Deshalb freut sie sich jede Woche erneut auf die Treffen. An ihrer Seite, auf festgelegten Plätzen, sind auch Irene Riske, Vera Reimuth, Katharina Zlobinske und Therese Asbrand. Die Freundinnen kennen sich schon viele Jahre und passen – genau wie die anderen Teilnehmer – auf sich gegenseitig auf. Fehlt jemand, fällt das sofort auf. Denn das Angebot in Sontra jeden Donnerstag wahrzunehmen, das wird in den Tagesablauf immer fest eingeplant. „Wenn es nach uns geht, könnten die Treffen auch viel öfter stattfinden“, meinen die Teilnehmer.

Das Mittagessen kocht die Fun-Food-Factory in Sontra. Kaffee und Nachtisch bereitet Natascha Schmidt zu. Sie engagiert sich seit vielen Jahren für die Bürgerhilfe und ist zudem die Koordinatorin für Flüchtlinge, Senioren, Kinder sowie Jugendliche in Sontra. Einmal im Monat wird auch selbst gekocht. „Viele Senioren blühen hier richtig auf. Das Essen wird schnell zur Nebensache. Sie wollen einfach schnuddeln, sich austauschen. Der Bedarf ist da“, sagt Schmidt. Wegen der Pandemie musste der „offene Mittagstisch“ längere Zeit ausfallen. „Das Angebot hat uns schon sehr gefehlt. Wir möchten es nicht missen“, meinen Gisela Heinz und Irmtraud Hielscher.

(Julia Stüber)