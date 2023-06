Marinekameradschaft Eschwege steht nach Kündigung auf der Straße

Von: Tobias Stück

Heute ist das Gebäude auf dem Grundstück der psychiatrischen Institutsambulanz gut in Schuss. © Tobias Stück

Die Marinekameradschaft Eschwege ist in großer Sorge. Weil der Eigentümer des Vereinsheims gewechselt und ihnen wegen Eigenbedarfs gekündigt hat, stehen sie bald ohne Bleibe da.

Eschwege – „Ein fehlendes Domizil könnte das Aus nach 110 Jahren für unseren Verein bedeuten“, sagt Vorsitzender Armin Schroth. Deswegen suchen sie jetzt fieberhaft nach einem neuen Treffpunkt für die Mitglieder und einer Unterkunft für ihren großen Schatz an maritimen Devotionalien.

Seit mehr als 30 Jahren hat die Marinekameradschaft in dem ehemaligen Kutscherhaus der sogenannten Fratzenburg an der Reichensächser Straße, Ecke Wolfsgraben, eine Bleibe gefunden. Das Anwesen gehörte zuletzt der Gesundheitsholding Werra-Meißner, die zunächst die Krankenpflegeschule des damaligen Kreiskrankenhauses Eschwege und später die psychiatrische Institutsambulanz hier untergebracht hat. Aufgrund eines hohen Sanierungsstaus hat sich die Gesundheitsholding dazu entschieden, das 116 Jahre alte Haus zu verkaufen. „Es ist einem gemeinnützigen Krankenhaus nicht möglich, eine denkmalgeschützte Villa zu unterhalten und zu sanieren“, sagt Klinikumssprecher Florian Künemund. Auch der Denkmalschutz hat erhebliche Auflagen gemacht. Anfang des Jahres wurde die Villa im englischen Landhausstil auf den Markt gebracht. Zugeschlagen hat der Hessisch Lichtenauer Unternehmer Leonhard Kopp.

Umbau der Villa beabsichtigt

Die MTZ Kopp GmbH beabsichtigt, diese Villa samt Nebengebäuden zu einem Therapiezentrum für Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Rehasport und Osteopathie umzubauen. Auch Büroräume sollen hier für die Zentrale des Unternehmens entstehen. „Die Entscheidung, der Marinekameradschaft deshalb kündigen zu müssen, fiel uns nicht leicht und wurde erst nach reiflicher Überlegung getroffen“, sagt der Unternehmer auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Villa wurde 1907 für den Lederfabrikanten Georg Brill gebaut. 1930 übernahm der jüdische Fabrikant Moritz Werner das Anwesen. 1940 übernahm der Landkreis das Haus, „nachdem es als verfallenes Hausgrundstück vom Reich zur Verwertung erklärt worden war“, wie es in dem Buch „Kulturdenkmäler in Hessen“ heißt.

Das Haus wurde erst unter dem Namen „Jenny-Werner-Schule“ und Volksbildungswerk (1973) als Schule genutzt. Bis 2005 war die Krankenpflegeschule hier untergebracht.

Seit 1996 hat laut Mietvertrag mit der Gesundheitsholding die Marinekameradschaft im ehemaligen Kutscherhaus ihr Vereinsheim bezogen. In der Remise von 1907 war unten die Pferdeställe untergebracht, oben gab es eine kleine Wohnung. Schon vorher gab es Absprachen mit dem Landkreis. Beide Vermieter haben von dem Verein keine Miete verlangt. „Stattdessen sollten wir uns um den Erhalt des Hauses kümmern“, berichtet Armin Schroth.

Vereinsheim ist ein Schmuckstück

Und das haben die Marinefreunde in besonderer Form getan. Übernommen haben sie eine Scheune, heute ist es ein Schmuckstück eines Vereinsheims. Wochenlang haben die Mitglieder entrümpelt. Fachwerk wurde ersetzt, die Fassade und Außenanlage runderneuert. Küche, Toiletten, ein kleiner Versammlungsraum und die große Atlantik-Halle, die 2010 von Grund auf erneuert wurde, stehen den Mitgliedern heute zur Verfügung. Das ganze Innere wirkt mit den Hunderten an Seefahrer-Utensilien wie ein maritimes Museum im nordhessischen Bergland. „Die gleiche Menge an Material lagert noch mal auf dem Dachboden“, berichtet der Schatzmeister Herbert Beck.

Nach den Kriterien des Denkmalschutzes hat die Marinekameradschaft das ehemalige Kutscherhaus von 1907 erhalten und restauriert. © Foto: Marinekameradschaft Eschwege

Mit dem neuen Eigentümer hat die Marinekameradschaft Kontakt gesucht, um die Kündigung abzuwenden. Hier gab es aber keine Antwort. Jetzt suchen sie eine neue Unterkunft: Zwei größere Räume, Toiletten, Küche, Abstellräume wären gut, 100 Quadratmeter Nutzfläche sollten es mindestens sein. „Miete können wir nicht viel zahlen, für Unterhaltung und Instandhaltung würden wir aufkommen“, sagt Armin Schroth. Die Stadt Eschwege will den Verein bei der Suche unterstützen, versichert Bürgermeister Heppe.

Verbundenheit zur See Die Marinekameradschaft Eschwege ist ein Zusammenschluss von Seefahrern, Ehemaligen und Maritim-Interessierten, die die Verbundenheit zwischen den zur See Fahrenden und der Bevölkerung seit 1913 stärken. Für die Stadt Eschwege pflegen sie den Kontakt zu den Patenschiffen Tender Werra und BP 26. Sie betreuen die Besatzungen der Schiffe während der Besuche zu Weihnachten und zum Johannisfest in Eschwege und organisieren im Winter einen Punschverkauf.

Kontakt: 0 56 51/33 10 74, 0171/5 23 28 34 oder MK-Eschwege@live.de. (Tobias Stück)