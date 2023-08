Open Flair: Thomas und sein Rolli sind einfach immer dabei

Von: Kim Hornickel

Teilen

Entspannt auf dem Campingplatz: Thomas Nolte (rechts) stößt mit seinen Festival-Freunden an – er trifft immer neue Leute: Carina Limpert (links) hat er bei dem Festival „Rock im Park“ kennengelernt. © Kim Hornickel

Mit seinem Rollstuhl besucht Thomas gleich mehrere Festivals und ist auch beim Open Flair wieder dabei - dafür nimmt er auch eine kleine Autofahrt zu den Duschen in Kauf.

Für Rolli-Fahrer Thomas Nolte ist Inklusion ein Schimpfwort, sagt der 39-jährige Open-Flair-Besucher und macht sich erst mal ein Bier auf. Dann lehnt er sich in seinem Rollstuhl zurück und erklärt: „Ich muss nicht inkludiert werden, ich bin einfach immer dabei.“

Eine Extrabehandlung will er nicht, trotzdem holen ihm seine „Betreuer“, wie Nolte seine Freunde liebevoll nennt, gerne mal ein Bier aus dem Zelt oder treiben eine Schneise in die Zuschauermenge vor den Konzertbühnen. „So komme ich besser in den Moshpit“, sagt Nolte. Den Rolli-Fahrer kann so schnell nichts aufhalten und wenn er in einem Kreis pogender Musikfans steht, hat Nolte kein bisschen Angst. „Falls ich aus dem Rollstuhl falle, heben mich die Leute halt wieder auf“, sagt er gut gelaunt.

Nur der Brandschutz macht Nolte manchmal einen Strich durch die Rechnung. „Die Veranstalter haben Angst, dass ich im Matsch stecken bleibe und mich bei einem Brand nicht rechtzeitig retten kann, dann habe ich Pit-Verbot“, erklärt er.

Aber Nolte ist eben am liebsten mittendrin, so wie 2019, als er beim Auftritt von Alex Mofa Gang auf dem Open Flair über die Menge „surft“.

Er ist der König des Crowdsurfing

Nolte zückt sein Handy, Bilder von sich über den Köpfen der Zuschauer hat er so einige: Beim Highfield-, Deichbrand- oder bei Rock-im-Park-Festival, Nolte ist überall dabei – sein Rollstuhl musste schon einiges mitmachen. „Ein Mal habe ich ein Rad verloren, weil ich beim Crowdsurfen auf eine Absperrung geknallt bin“, sagt Nolte und zeigt auf den Rollstuhlrahmen. Bisher ist aber alles gut ausgegangen, erklärt er.

Nolte ist großer Bosse (Axel Bosse) Fan und am liebsten ist er bei den Konzerten ganz vorne dabei. Ihn finde man „am ersten Wellenbrecher“ – obwohl Nolte auf dem Open Flair eigentlich eine Premium-Ausblick von der Rolli-Tribühne hätte.

Daniel Köhler ist auf dem Flair-Festival zuständig für die Rollstuhlfahrer-Einrichtungen. Weil er selbst zwei Kinder mit Behinderung hat, kennt er die Hürden und will die Rolli-Fahrer auf dem Open Flair unterstützen. „Ich war selbst erst Flair-Besucher und habe damals gefragt, wer Beauftragter für Menschen mit Behinderung ist. Weil es keinen gab, habe ich das übernommen“, sagt Köhler.

Crowdsurfing: Thomas Nolte surft 2019, beim Auftritt von Alex Mofa Gang, auf dem Open Flair, über die Köpfe der Zuschauer. © Kim Hornickel

Nolte und Köhler kennen sich seit 2018. Wenn sie sich auf dem Campingplatz treffen, trinken sie erst mal ein Bier, dann fragt Köhler nach: Wo hakt es, was ist für Rollstuhlfahrer praktisch und was nicht? „Wir klären das direkt“, sagt der 44-jährige Open-Flair-Mitarbeiter. Barrierefreie Duschen und Toiletten sind schon längst kein Problem mehr, an Kleinigkeiten feilen Nolte und Köhler aber immer wieder. „Der Daniel hat einen Taxiservice für uns Rolli-Fahrer organisiert und jetzt duschen wir im Schwimmbad“, sagt Nolte. Ein Auto, in das auch der Rolli passt, fährt dann am Campingplatz vor, Nolte steigt ein, nach der Dusche fährt ihn „Willi“ von Taxi Rüppel wieder zum Zeltplatz.

Und wie kommt Nolte in die Dixiklos? „Barrierefreie Rolli-Klos“, sagt Köhler. Das Problem: Die Toiletten direkt neben dem Ausgang fanden auch andere Camper super. „Da konntest du das Ding schon am Dienstag nicht mehr benutzen“, sagt Nolte. Der 39-Jährige rief Köhler an, der organisierte einen Stapler, zwei Stunden später stand das Dixiklo zumindest schon mal in einer ruhigeren Ecke.

Zahlenschlösser am Dixiklo

Dieses Jahr musste also eine neue Idee her. „Wir haben jetzt Zahlenschlösser angebaut“, sagt Köhler. Schluss mit Fremdpinkeln. Immerhin haben die Camper gleich eine ganze Reihe Toiletten, die Rolli-Fahrer nur ein wenige. „Das ist schon toll, wenn man einen Ansprechpartner vor Ort hat und Probleme so schnell gelöst werden“, sagt Nolte und rollt zu seinem „Palast“, einem hellbeigen aufblasbaren Zelt hinüber. „Das dunkelt ab, isoliert und hat ein Vorzelt zum Reinrollen“, sagt Nolte.

Jetzt ist aber noch keine Zeit zum Schlafen. Carina Limpert taucht im Tutu mit buntem Schmuck hinter Nolte auf. „Da bist du ja“, tönt Noltes Bekannte fröhlich und hat gleich ein paar gute Geschichten parat: „Thomas ist schon so oft aus dem Rollstuhl gefallen, da gab es Strichlisten.“ Nolte grinst: „Ich habe mal ein Schild, auf dem steht: Wenn ich rausfalle, bitte Strich machen und lachen.“ Wie viele Striche Thomas Nolte nach dem Open Flair machen kann, wissen er und seine Freunde am Montag, wenn er seinen „Palast“ wieder abbaut und mit dem roten Ford und Kumpel Maik Heese nachhause nach Räbke (Landkreis Helmstedt bei Braunschweig) fährt – im Nachbardorf ist übrigens Axel Bosse geboren worden. (Kim Hornickel)