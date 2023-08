Open Flair Festival in Eschwege: Infos zu Lineup, Shuttle, Wetter und mehr

Von: Anna Kirschner

Wie ist die „Matsch-Situation“ in Eschwege, wo am Mittwoch das Open Flair Festival startet? Wo parkt man am besten? Alle Infos zum 39. Open Flair gibt es hier.

Eschwege – Das Open Flair Festival startet am Mittwoch, 9. August, in Eschwege und dauert bis zum Sonntag, 13. August. Die Macher hoffen auf gutes Wetter statt Wacken-Schlammkatastrophe und sind schon mit dem Aufbau beschäftigt. Hier gibt es die wichtigsten Infos rund um das Musikfestival.

Wer spielt 2023 auf dem Open Flair Festival in Eschwege?

Auf dem Programm stehen bei der Open Flair Ausgabe 2023 einige bekannte Headliner: Peter Fox, die Broilers, Marteria, Cro, die Sportfreunde Stiller, Giant Rooks, Bosse und die Donots stehen im Lineup für dieses Jahr. Peter Fox spielt am Sonntag ab 22.30 Uhr auf der Radio-Bob-Bühne.

Das Open Flair Festival 2023 beginnt am 9. August (Archivbild). © Peter Hartenfelser/imago

Der Schwerpunkt liegt beim Open Flair auf Rockmusik, aber auch Künstler anderer Genres sind willkommen. In der Vergangenheit brachte das Open Flair-Team schon Größen wie Die Toten Hosen, Limp Bizkit, Korn und Bullet for my Valentine auf die Bühne. Außerdem gibt es beim Open Flair immer eine Kleinkunstbühne und ein Kinderprogramm.

Wie viele Besucher kommen zum Open Flair Festival in Eschwege?

Für etwa 20.000 Besucher ist Platz beim Open Flair Festival. Die Veranstaltung ist am Dienstagmittag noch nicht ganz ausverkauft, aber laut Veranstaltern auf dem besten Weg dahin. Bereits im Juni war das Festival zu 90 Prozent ausverkauft.

Tickets gibt es online, am besten über www.open-flair.de. Tageskarten, Dauerkarten und Kindertickets sind noch erhältlich. Freier Eintritt gilt für Kinder bis zwölf und Senioren ab 65 Jahren.

Wo finde ich einen Lageplan des Festivalgeländes?

Auf der Website unter Infos – Festivalgelände gibt es einen Lageplan. Die Bühnen liegen direkt an oder in der Stadt Eschwege. Auch Supermärkte, Banken und andere Infrastruktur sind dort eingezeichnet.

Wie wird das Wetter beim Open Flair 2023?

Die Wettervorhersage dürfte Festivalbesucher optimistisch stimmen. Aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes lässt sich ablesen, dass es nur wenig bis gar nicht regnen soll. Vor allem am Freitag soll es sonnig werden, mit mehr als 9 Sonnenstunden. Am wärmsten wird es laut Vorhersage am Samstag mit 26,8 Grad Celsius. Am Mittwoch liegt die Temperatur allerdings noch bei 21 Grad.

Was ist das Open Flair? Das Open Flair ist ein Open Air Musikfestival, das noch ein Rahmenprogramm aus Kleinkunst, Kinderprogramm, Performances und anderen Programmpunkten bietet. Das Festival wird seit 1985 ehrenamtlich vom Arbeitskreis Open Flair e.V. in Eschwege veranstaltet und hat eine Kapazität von rund 20.000 Besuchern. Weitere Helfer sind gerne gesehen. Im Jahr 2000 wurde der Open Flair Förderkreis gegründet. Zudem gibt es zahlreiche Sponsoren und Kooperationen. Das Open Flair 2024 findet vom 7. bis 11. August 2024 statt.

Wie matschig ist es auf dem Festival- und Campinggelände des Open Flair?

„In den beiden vergangenen Tagen wurden wir oft nach der ‚Matschsituation‘ in Eschwege gefragt“, schreibt das Open Flair-Team auf der Website. „Während es im Norden und Süden Deutschlands in den letzten Wochen viel geregnet hat, waren die Schauer in der Mitte – also bei uns – nur wenig ergiebig. Darüberhinaus hat der Hohe Meißner im Westen Eschweges die meisten Regenwolken geteilt.“ Es bestehe derzeit keine Matschgefahr, hätte aber ohnehin einen Plan B gegeben.

Anfahrt zum Open Flair Musikfestival in Eschwege 2023

Die Veranstalter empfehlen eine Anreise mit der Bahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln, da Eschwege gut angebunden sei. Wer doch mit dem Auto kommen will, nimmt vom Westen die A44 und dann A7 Richtung Norden; von der Ausfahrt Kassel-Ost geht es über die B7 ins 50 Kilometer entfernte Eschwege. Aus dem Norden kommend wechselt man von der A7 auf die A38 Richtung Halle/Leipzig; ab der Ausfahrt Friedland fährt man auf der B27 40 Kilometer nach Eschwege. Von Süden aus fährt man auf der A5 oder A7 nach Norden bis zum Anschluss an die A4 Richtung Eisenach. Von der Ausfahrt Bad Hersfeld nimmt man auch hier die B27 Richtung Eschwege (50 Kilometer).

Tagesgäste folgen den Schildern zum Tagesparkplatz „Grebendorfer Hüttchen“. Dort zu parken kostet 5 Euro pro Tag. Campinggäste folgen den Schildern „Festival-Camping“ zum Open Flair Camp. Sie sollten das Zentrum von Eschwege meiden. Erfahrungsgemäß sind die Plätze fürs Autocamping am Mittwochvormittag voll belegt, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Reservieren kann man diese Plätze nicht.

Der Shuttlebus auf dem Open Flair Gelände 2023

Mit dem Shuttlebus dürfen alle, die beim Einsteigen ein Festivalbändchen vorzeigen können, kostenlos fahren. Der Bus bringt die Festivalgäste zum Bahnhof, zu den Veranstaltungsorten in der Stadt, zum Schwimmbad, zum Krankenhaus, zu Supermärkten und zum Campingplatz zurück. Die Abfahrt ist direkt vorm Haupteingang des Campingplatzes. (Anna Kirschner)