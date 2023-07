Ovaler Raum mit Kanzelaltar: Die Dorfkirche in Ellingerode

Von: Kristin Weber

Altar, Kanzel und Wort stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. © Weber, Kristin

47 Gotteshäuser der evangelischen Kirche gibt es im ehemaligen Kirchenkreis Witzenhausen. Jede Kirche hat mindestens eine spannende Geschichte zu erzählen. Heute: Ellingerode

Ellingerode – Die Evangelische Kirche in Ellingerode wurde als Saalkirche 1743 vom gleichen Architekten geplant, der auch schon die Kirche von Roßbach nur wenige Kilometer entfernt entworfen hatte, dem italienischen Baumeister des Landgrafen von Hessen-Kassel, Giovanni Ghezzi. Auch in diesem Gebäude wurden die Ecken im Innenraum abgerundet, sodass er eine ovale Form hat, allerdings nicht so stark ausgeprägt wie im Nachbarort. Aus dem westlichen Walm des Kirchenschiffs erhebt sich der schiefergedeckte Wachturm.

Zur Kirchenausstattung gehört ein älterer Taufstein von 1600 - das Taufbecken ist von 1648 - und ein Kanzelaltar. Der verzierte Taufstein wurde, wie so oft, bei Renovierungsarbeiten unter dem Altar gefunden, vermutlich damit er dort vor den Bilderstürmern verborgen war. Der Innenraum nämlich ist sehr schlicht und auf das Wesentliche konzentriert gestaltet. Das Alter des Taufsteins weist allerdings auch darauf hin, dass es eine Vorgängerkirche gegeben haben muss. Im LAGIS Hessen findet sich dazu ein kurzer Eintrag, der überliefert, dass 1561 – gut 30 Jahre nach der Wiederbesiedlung des wüst gefallenen Dorfes – eine kleine Kirche für das zwischen 10 und 16 Häuser umfassende Dorf gebaut worden war.

Mitte des 18. Jh. hatte das Dorf schon 27 „Mannschaften“, also vermutlich Haushalte, mit 36 Feuerstellen. Dann also der Neubau. Und da es sich bei diesem um eine reformierte Kirche handelt, steht der Kanzelaltar in der Mitte des Chorraums, direkt vor dem zentralen Fenster. „Altar, Kanzel und das Wort stehen im Mittelpunkt“, erklärt Pfarrer Michael Zink. 2014 wurde ein farbiges Glas-Bild vor das Fenster gesetzt, auf dem der Bibelspruch ‚Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege’ künstlerisch gestaltet wurde „Wenn die Sonne hereinschien, war das Licht zu grell, deshalb mussten wir es etwas dämpfen“, ergänzt der Pfarrer. „Die Buchstaben des Bibelspruchs wurden vom Künstler zerschnitten und neu angeordnet, sodass sie nun aussehen, als würden Lichtpunkte heruntertropfen.“

Die Dorfkirche in Ellingerode wurde wie ihre Schwester in Rosbach von Giovanni Ghezzi, italienischen Baumeister des Landgrafen von Hessen-Kassel, entworfen. Als reformierte Kirche ist so von außen wie von innen schlicht und konzentriert gestaltet. © Kristin Weber

Ellingerode ist die kleinste der drei Gemeinden im Kirchspiel Kleinalmerode. 1978 wurde die Kirche umfassend saniert und ist laut Pfarrer Zink bis heute noch gut in Schuss. Beheizt wird sie im Winter durch eine elektrische Sitzheizung, im Sommer kommt ihr die Lage neben dem neu gestalteten Dorfplatz zu gute. Unter der großen, alten Linde, die zuletzt allerdings ziemlich gestutzt wurde, lassen sich idyllische Freiluftgottesdienste feiern. Gerade während der Pandemie war dies ein Vorteil für die Gemeinde.

Das 2014 von einem Künstler gestaltete Glasfenster mit dem Bibelspruch ‚Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg“. © Weber, Kristin

Nun zur Orgel, die besondere Erwähnung verdient, wegen ihres Baumeisters nämlich: Bis ins Jahr 1838 wurde in den Gottesdiensten in Ellingerode wohl noch ohne Begleitung gesungen. Nun aber bestellte die politische Gemeinde Ellingerode bei Friedrich Ziese, einem Orgelbauer aus Philippsthal, eine Kirchenorgel. Und offenbar gefiel es dem Handwerker im Dorf recht gut, denn ein Jahr später zog er selbst mit seiner Familie und seiner Werkstatt hierher um.

Nach ihm baute sein Sohn Carl Jakob Ziese zahlreiche Orgeln in Ellingerode, darunter viele Instrumente, die bis heute in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten sind, wie etwa die Orgeln in Laudenbach, Kirchhosbach, Günsterode oder Kammerbach. „Die verhältnismäßig kleine Ellingeröder Orgel war also der Beginn einer reichen Orgelbautradition in dem kleinen Ort nahe Witzenhausen“, resümiert Kantor Maximilian Göllner. Nach einigen Reparaturen und Erneuerungen im Inneren ist die Orgel noch bis heute erhalten und erklingt weiterhin am Ort ihrer Entstehung.

Ein Ausreißer in Form und Alter: Der verzierte Taufstein von 1600. © Weber, Kristin