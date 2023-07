Prophylaxe-Angebote in Coronazeit stark zurückgefahren

Von: Emily Spanel

Vorsorge ist wichtig, doch die Zahl der Menschen, die die Zahnprophylaxe regelmäßig wahrnimmt, ist während Corona gesunken. © Hans Wiedl/dpa

Die Gesundheit der Zähne von Kindern und Jugendlichen im Werra-Meißner-Kreis hat in der Corona-Pandemie zweifellos gelitten.

Werra-Meißner –Während zahnmedizinische Gruppenprophylaxe vor der Pandemie rund 80 Prozent der Kinder erreichte, waren es im Schuljahr 2020/21 lediglich noch 23 Prozent in Kindertagesstätten und 16 Prozent in Grundschulen.

Diese Zahlen sind der jüngsten, bundesweiten Studie des Deutschen Jugendinstituts entnommen und „lassen sich auch auf unseren Kreis übertragen“, sagt Janine Kohlstedt für den Arbeitskreis für Jugendzahnpflege Werra-Meißner. Problematisch außerdem: „In vielen Kitas wurde das Zähneputzen während der Pandemie im Sinne der Hygienekonzepte eingestellt, aber bis jetzt nicht in vollem Umfang wieder aufgenommen“. Unter anderem infolgedessen seien die Zahlen der jüngsten Reihenuntersuchung – die vorbeugende zahnärztliche Untersuchung von Vorschulkindern – alarmierend: „Die Kariesrate in Hessen liegt bei 50 Prozent; wahrscheinlich wird sie noch weiter ansteigen“, mahnt Janine Kohlstedt.

Um weiteren Schaden zu vermeiden, sei es nun geboten, das flächendeckende Angebot der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe wieder im ursprünglich etablierten Maß umzusetzen, appelliert Harald Klement, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Arbeitskreises für Jugendzahnpflege Werra-Meißner.

Die tägliche Zahnpflege bereits vom ersten Zahn an ist entscheidend für eine lebenslange Gesundheit im Mund – das betonen Harald Klement und Janine Kohlstedt vom Arbeitskreis für Jugendzahnpflege Werra-Meißner. Janine Kohlstedt hält das Zahnpflege-Maskottchen, die Hexe Irma. © Emily Hartrmann

Denn: Ein gesundes Milchgebiss ist für die körperliche, soziale und psychische Entwicklung von Kindern von großer Bedeutung. „Kinder mit gesunden Milchzähnen haben eine 90-prozentige Chance, ihre Zahngesundheit ein Leben lang zu behalten.“

Für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege ist klar: Dieses Ziel ist nur Hand in Hand zu erreichen. „Wir bieten jeder Bildungseinrichtung an, mit uns in Kontakt zu treten“, sagen Janine Kohlstedt und Harald Klement. Die Mitarbeiter des Arbeitskreises wollten unterstützend tätig sein; gemeinsam könnten etwa bedarfsorientierte Konzepte erarbeitet werden, die sich an den Gegebenheiten der jeweiligen Bildungseinrichtung orientierten. „Es ist besser, etwas zu tun, als gar nichts zu unternehmen“, sagt Harald Klement.

Der Arbeitskreis Jugendzahnpflege bietet eine Fülle an Materialien in 32 Sprachen an, die zur Verfügung gestellt beziehungsweise ausgeliehen werden können.

Kontakt: Telefon 0151/41 62 08 13.