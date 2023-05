Pfingstfliegen in Hessisch Lichtenau brachte viele Besucher in die Luft

Von: Lothar Röß

Teilen

Hatten Spaß und tolle Aussichten: Die Zwillinge Mariella (vorne links) und Maja mit Mama Yvonne, Pilot Eric Ude und Techniker Johann Kreikenbohm. © Lothar Röß

Hessisch Lichtenau – Die Faszination am Fliegen haben auch die sechsjährigen Zwillinge Maja und Mariella Markschat aus Retterode beim Pfingstfliegen des Lichtenauer Luftsportvereins für sich entdeckt.

Zusammen mit Mutter Yvonne konnten sie beim Rundflug mit der Do 27 zum ersten Mal ihre Heimat aus der Luft sehen und waren davon so begeistert, dass sie nach der Landung am liebsten noch eine weitere Runde gedreht hätten.

Als die Zwillinge mit ihren Eltern vormittags zur Pfingsttour mit den Fahrrädern durchs Gelände zum knapp drei Kilometer entfernten Flugplatz aufgebrochen waren, dachten sie eigentlich nur an Bratwurst und Pommes, ein Eis und etwas zu trinken, um sich dann wieder auf den Heimweg zu machen. Als dann am Ziel angekommen Vater Yves flapsig sagte „und Mädels, wie sieht’s aus mit Fliegen“, hatte er den Stein ins Rollen gebracht. „O ja“ waren sich Maja, Mariella und Mutter Yvonne einig, mit der Do 27 aus Bad Gandersheim abzuheben. Noch eine halbe Stunde mussten sie sich gedulden, dann waren alle fünf Touristenplätze belegt und Pilot Eric Ude konnte zum Rundflug abheben.

Auch Monika Horn aus Fürstenhagen nutzte die Gelegenheit für ihren ersten Flug in einem Gyrokopter, dem zweisitzigen Tragschrauber von Jörg Aschenbrenner, mit dem der Münchener, der im Lichtenauer Stadtteil Retterode aufgewachsen ist, in der Vergangenheit einige Lichtenauer Pfingstfliegen bereichert hat. Bevor der Pilot mit seinem Fluggerät vom Platz abhob, hatte er der Fürstenhagenerin einen Flug über ihr Wohnhaus in Aussicht gestellt. Für Monika Horn war es der dritte Rundflug über ihre Heimat, denn sowohl im Segelflieger als auch dem Motorsegler war sie bereits bei Veranstaltungen vor der coronabedingten Auszeit mitgeflogen.

„Wenn der Pfingstmontag genauso gut verläuft, dürften wir die Marke von 5000 Besuchern knacken“, äußerte sich Udo Schneider, Vorsitzender des Luftsportvereins, vollauf zufrieden mit der Resonanz am späten Nachmittag des ersten Flugtags. Bei frühlingshaften Temperaturen und wolkenlosem Himmel strahlten die Luftsportler mit der Sonne um die Wette, zumal bei leichtem Ostwind Starts und Landungen auf dem insgesamt 25 Hektar großen Flugfeld direkt vor der Augen der Zuschauer erfolgten.

Das großzügige Areal ermöglichte auch den Besuch von fünf einmotorigen Oldtimerflugzeugen aus dem südhessischen Gelnhausen. Die waren gegen Mittag auf dem Flugfeld gelandet, hatten ihre Modelle den Zuschauern präsentiert und hoben nach etwa drei Stunden wieder zur Heimreise ab. Zwei der Modelle erinnerten an die Pionierzeit des Fliegens, als den Insassen noch der Wind um die Nase wehte, denn die Piloten saßen offen mit Lederhaube auf dem Kopf in ihren Cockpits.

Von Lothar Röß