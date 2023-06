Phillip Kanzow zum Zweiten Kreisbeigeordneten in Werra-Meißner gewählt

Von: Tobias Stück

Teilen

Dr. Philipp Kanzow ist jetzt Zweiter Kreisbeigeordneter im Werra-Meißner-Kreis. © Forbert, Stefan

Kreistag: Dr. Philipp Kanzow wird zweiter Kreisbeigeordneter im Werra-Meißner-Kreis. Der Antrag auf Abschaffung der Stelle wurde nach der Wahl behandelt und abgeschafft.

Eschwege – Der Werra-Meißner-Kreis hat ab sofort einen weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten. Der Kreistag wählte am Donnerstagnachmittag Dr. Philipp Kanzow (parteilos) auf Vorschlag der CDU zum zweiten Kreisbeigeordneten. 33 der 58 gültigen Stimmen gingen an Kanzow. 30 Stimmen hätten ausgereicht. Zuvor wurde der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, Freien Wählern, FDP und Die Linke abgelehnt, durch eine Satzungsänderung den zweiten hauptamtlichen Kreisbeigeordneten wieder abzuschaffen.

Laut Tagesordnung sollte die Wahl des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten an erster Stelle erfolgen. Anschließend sollte der Antrag der Opposition, diesen Posten abzuschaffen, verhandelt werden. Sigrid Erfurth (Die Grünen) hatte vor dem Einstieg in die Tagesordnung den Antrag gestellt, die Reihenfolge umzukehren. „Alles andere wäre unlogisch“, begründete sie. Peter von Roeder (CDU), der als Kreistagsvorsitzender die Reihenfolge der Tagesordnung festlegt, argumentierte, geltendes Recht umzusetzen. Schließlich sei die gestrige Wahl am 1. März vom Kreistag beschlossen worden. „Was formal korrekt ist, ist manchmal nicht politisch klug“, sagt Erfurth, bevor in der Abstimmung ihr Antrag zur Änderung der Tagesordnung mit 37:22 Stimmen abgelehnt wurde.

„Was formal korrekt ist, ist manchmal nicht politisch klug.“

Insgesamt hatten sich drei Kandidaten dem Wahlvorbereitungsausschuss um den Vorsitzenden Dr. Heinemann vorgestellt. Nur Kanzow schaffte es nach Gremiumsbeschluss für die Wahl vorgeschlagen zu werden. In einer zehnminütigen Vorstellung präsentierte sich der 40-Jährige erneut dem Kreistag. Bereits bei der Wahl zum Ersten Kreisbeigeordneten hatte Kanzow kandidiert. Nach einer mehrfachen Patt-Situation im Zweikampf mit Friedel Lenze wurde die Wahl vertagt. Inzwischen hatten sich die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag verändert. SPD und CDU bilden eine Große Koalition.

Kanzow bildet jetzt mit Landrätin Nicole Rathgeber (Freie Wähler) und Friedel Lenze die dreiköpfige Kreisspitze. Er setzt mit ihnen auf eine gemeinsame, vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team. Sein erster Arbeitstag wird der 26. Juni sein.

Kuriositäten am Rande der Wahl

Nach der Vorstellung von Kanzow hatte Kreistagsvorsitzender von Roeder dem Abgeordneten Wenzel zunächst Rederecht eingeräumt, auf Intervention des Plenums aber wieder entzogen. Rederecht sei im Wahlvorbereitungsausschuss zuvor nicht vereinbart worden. Nach einer Sitzungsunterbrechung revidierte von Roeder seine Meinung. Kanzow musste später übrigens seine Eidesformel wiederholen, weil das Wort „unparteilich“ offensichtlich nicht zu hören war. (Tobias Stück)

Die geheime Wahl spricht Bände - Kommentar von Tobias Stück

Das Abstimmungsergebnis zur Wahl des Zweiten Kreisbeigeordneten spricht Bände. Während die Große Koalition in öffentlicher Wahl geschlossen gegen den Antrag der Opposition auf Satzungsänderung stimmte (37:22), gab es bei der geheimen Wahl um den Zweiten Kreisbeigeordneten einige Umfaller in Reihen von SPD und CDU. Die Schlussfolgerung: Nicht alle sind mit zwei hauptamtlichen Kreisbeigeordneten einverstanden.



Wobei man hier sicherlich differenzieren muss: Es gibt einen Unterschied zwischen Amt und Person. In seiner Vorstellung hatte Philipp Kanzow beispielsweise gezeigt, dass er mit seiner Befähigung zum Richter und dem höheren Verwaltungsdienst durchaus für das Amt qualifiziert ist. Wie er die zusätzliche Fachbereichsleitung ausfüllt, wird die Praxis zeigen.



Die ansprechende Bewerbungsrede ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Schaffung eines zusätzlichen hoch dotierten Postens in der Kreisverwaltung von den Menschen und zahlreichen Abgeordneten nicht unterstützt wird. In einer Online-Petition haben sich immerhin rund 1800 Menschen gegen diese zusätzliche Stelle, die in sechs Jahren einen sechsstelligen Betrag kosten wird, ausgesprochen. Fast die Hälfte der anwesenden 59 Kreistagsabgeordneten waren ebenfalls dagegen (25:33). Von den 25 Gegenstimmen müssen mindestens drei aus der Großen Koalition gewesen sein. Die ungültige Stimme kann man ebenfalls im Lager von CDU und SPD vermuten. Schade, dass die Abgeordneten nicht schon in der öffentlichen Abstimmung, als es darum ging, die zusätzliche Stelle möglicherweise rückgängig zu machen, den Mut hatten, gegen die umstrittene Vergrößerung der Kreisspitze aufzubegehren.



Vielleicht hätte ihre Stärke andere Abgeordnete ermutigt, auch ihrem Bauchgefühl für den Willen der Wähler zu folgen. Damit hätten sie dem Unmut der Bevölkerung, die hinter dieser zusätzlichen Stelle ein machtgeprägtes Postengeschachere vermuten, eine Stimme gegeben. Teil dieser demokratischen Entscheidung ist aber auch, dass die Kreistagsmehrheit am Ende des Tages dafür gestimmt hat. (Tobias Stück)