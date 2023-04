Pizza und Events: Neuer Pächter für Bürgerhaus in Kleinalmerode

Freuen sich über das neue Angebot: Bürgermeister Daniel Herz (von links), Rosario, Melina und Ketty Mazzaferro, Ortsvorsteher Klaus Jatho sowie der zweite Vorsitzende des Vereins „Dorfgemeinschaft Kleinalmerode“ Hartmut Neugebauer. © Stadtverwaltung

Kleinalmerode – Nach etwas mehr als zwei Jahren Ruhezeit hat das Bürgerhaus in Kleinalmerode wieder einen neuen Pächter.

In Zusammenarbeit mit dem Ort Kleinalmerode konnte die Witzenhäuser Stadtverwaltung zum 1. April einen Pachtvertrag mit den Mündener Gastronom Rosario Mazzaferro schließen. Das Objekt wird zukünftig wieder als Restaurant und Gaststätte mit Saal bewirtschaftet.

Im Bürgerhaus will der Familienbetrieb künftig italienische und deutsche Küche anbieten. Für Vereine ändert sich laut Mitteilung nichts. Sie können im Saal und den anderen bekannten Räumen weiter kostenfrei ihre Angebote umsetzen.

Mazzaferro betreut auch bereits die ersten örtlichen Veranstaltungen. Hierzu gehören unter anderem die Nudelparty am Vortag des Bilstein-Marathonsam Samstag, den 22. April, sowie den Bilstein-Marathon am Folgetag. Des Weiteren wird das Bürgerhaus der Startpunkt des durch den Verein „Dorfgemeinschaft Kleinalmerode“ organisierten Kirschblütenwandertags am Sonntag, 30. April, sein. Im Anschluss wird zum Tanz in den Mai geladen.

Die Gastronomie selbst kann noch nicht öffnen. „Da das städtische Objekt in die Jahre gekommen ist und noch kleinere Baumaßnahmen geplant sind“, teilt Bürgermeister Daniel Herz mit. Jedoch möchte Rosario Mazzaferro vor und während der Renovierungsarbeiten das Restaurant und den Gaststättenbereich demnächst bereits jeden Samstag öffnen. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit, auf Anfrage das Bürgerhaus für Veranstaltungen jeglicher Art, beispielsweise Hochzeiten, Geburtstage, Konfirmationen, Beerdigungen, Informationsveranstaltungen und mehr zu buchen oder überihn das Catering zu beziehen.

Für die laufenden Bauarbeiten gibt es Unterstützung durch die Stadt. Unter anderem wird über das IKEK-Programm die Außengastronomie und die barrierefreie Sanierung der Sanitäranlagen im Erdgeschoss sowie die Neugestaltung der Zugänge finanziert. Die Arbeiten dafür starten voraussichtlich im August und sollen bis zum Ende dieses Jahrs abgeschlossen sein. Zudem möchte Mazzaferro in Eigenleistung eine Erweiterung der Küche mit Einbau eines Holzofens organisieren, um künftig Pizza anbieten zu kön nen,

Startschuss für die Gastronomie zu üblichen Öffnungszeiten soll laut aktueller Planung Anfang 2024 sein.

Von Konstantin Mennecke