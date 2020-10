Pizzabote baut Unfall, liefert aber erst noch seine Pizza aus

Frisch und heiß kam die Pizza beim Kunden an - obwohl der Pizzabote zuvor einen Unfall verursacht hatte.

Der Fahrer eines Pizzalieferdienstes hat erst das bestellte Essen ausgeliefert, bevor er zur Unfallstelle zurückkehrte. Die Polizei ermittelt jetzt trotzdem.

In der Ortslage von Langenhain, ausgangs einer Rechtskurve, verlor der 38-jährige Fahrer des Pizzadienstes am Samstagabend gegen 17.40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und beschädigte dabei eine Straßenlaterne.

„Der Fahrer zog es zunächst vor, seine bestellten Pizzen auszuliefern und erst danach zur Unfallstelle zurückzukehren“, berichtet ein Polizeisprecher. In der Zwischenzeit hatten Zeugen die Polizei alarmiert, die bereits an der Unfallstelle an der Hunsrückstraße ermittelten. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 3000 Euro.