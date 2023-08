Open-Flair-Festival: Campingplätze werden rechtzeitig fertig

Von: Tobias Stück

Auf diesem Gerstefeld zwischen Eschwege und Grebendorf werden die letzten Campingplätze eingerichtet. Die Landwirte haben also noch bis Mittwoch Zeit, das letzte noch stehende Getreide zu ernten. © Tobias Stück

Wer die Bilder aus dem schleswig-holsteinischen Wacken in diesen Tagen sieht, fragt sich unweigerlich, ob die Verhältnisse beim Heavy-Metal-Festival „Wacken Open Air“ auch beim Open Flair in Eschwege eintreten können.

Eschwege – Um es vorwegzunehmen: Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass sich die Verhältnisse nicht wiederholen, weil sie nicht vergleichbar sind. Im Zweifel halten sie einen Plan B und C bereit.

Auf den Feldern, die für den Festival-Campingplatz genutzt werden, haben in erster Linie die Landwirte Strauß/Menthe Gerste angebaut. Um Braugerste zu werden, muss sie besonderen Qualitätsstandards entsprechen. „Wir mussten die Frucht zwar trocknen, sie hat aber die Qualität erreicht“, sagt Christian Menthe gegenüber unserer Zeitung, nachdem in den vergangenen Tagen, insbesondere am Sonntag, etwa 90 Prozent der Felder gedroschen wurden. Zwischen Werratalsee und Grebendorfer Chaussee steht das Getreide noch. „Hier ist die Gerste noch nicht reif, weil die Wildgänse im Frühjahr einiges kaputtgemacht haben“, erklärt Menthe. Die verantwortlichen des Open Flair haben den Landwirten aber mehr Zeit gegeben. Bis Mittwoch können sie noch dreschen, weil dieser Teil des Campingplatzes als letzter fertiggemacht wird. „Sonne wäre jetzt gut“, sagt Menthe. Die soll ab Sonntag kommen. Dann wird es auch trockener.

Böden feucht, aber nicht matschig

Ein paar Tage Trockenheit täten auch den abgeernteten Feldern, auf denen bald Tausende Zelte sowie Kleinbusse und Camper stehen werden, gut. Heute beginnt die Einrichtung des Campingplatzes. Im Moment sind die Böden feucht, aber nicht matschig. Gute Bedingungen für die Anreise, die am nächsten Dienstag losgehen soll. Dann werden rund 15 000 Menschen hier eine Unterkunft auf Zeit bekommen. „Für alle Fälle hätten wir aber einen Plan B“, sagt Feiertag. Bei zu viel Nässe zur Anreise würden die Autos auf Wegen und Straßen außerhalb des Platzes geparkt.

Plan C, die nächste Stufe, kam beispielsweise 2017 zum Tragen. Während des gesamten Festivalwochenendes regnete es in Strömen. Das Werdchen stand unter Wasser und der Campingplatz war knöcheltief verschlammt. Als am Montag alle auf einmal abreisen wollten, kam es zu Problemen. Der Kreisbauernverband war aber zur Stelle und organisierte Kollegen, die mit ihren Traktoren die Fahrzeuge von den Feldern schleppten. Die Abreise verzögerte sich dadurch bis zum späten Nachmittag. Gleichzeitig erschwerte der Schlamm die Aufräumarbeiten. „Durch Matsch besteht immer die Gefahr, dass sich Müll tief in den Boden eingräbt“, sagt Menthe. Die Wetteraussichten scheinen aber gut zu werden.

So ist die Situation in Wacken

Wegen anhaltender Regenfälle in den vergangenen Tagen und Wochen in Schleswig-Holstein sind die Camping- und Veranstaltungsflächen sowie Wege auf dem Festivalgelände in schlechtem Zustand, teilen die Veranstalter des Wacken Open Air mit. 40 Liter prasselten gestern noch in 24 Stunden auf den Quadratmeter. Wie in Eschwege findet das Festival auf landwirtschaftlichen Flächen (Wiesen) statt. Vor Beginn der Shows haben die Veranstalter am Mittwoch mitgeteilt, dass wegen der Verhältnisse endgültig keine weiteren Besucher mehr eingelassen werden. Am Dienstag wurden schon keine Autos mehr zugelassen. Statt 85 000 Besuchern werden es wohl nur etwa knapp 50.000 werden.

Mit aufgeweichten Böden haben die Flair-Besucher 2017 Erfahrungen gemacht. Wie in Wacken mussten die Landwirte die Autos mit Schleppern herausziehen. Archivfoto: Funk © Archivfoto: Michelle Funk