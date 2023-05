Polizei sucht Zeugen für Unfallfluchten

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Die Eschweger Polizei sucht Zeugen für zwei Unfälle, die sich am Wochenende in Eschwege und Schwebda ereignet haben. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Zu zwei Unfallfluchten kam es am Pfingstwochenende in Eschwege und Schwebda. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise zu den Unfällen, bei denen zum Teil hoher Sachschaden entstand.

Eschwege/Schweba – Am Ulmenweg in Eschwege ist am Pfingstmontag zwischen 17 und 18 Uhr ein geparkter grauer Ford Puma im Vorbeifahren von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an den beiden Türen und dem Außenspiegel auf der Fahrerseite. Für den Schaden an dem Pkw kommt aufgrund der Spurenlage mutmaßlich ein Verkehrsteilnehmer mit Fahrrad in Betracht.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich außerdem in Schwebda auf dem Parkplatz beim Sportplatz „Seeparkstadion“. Dort wurde ein geparkter silberner VW Golf Cabriolet am hinteren, linken Kotflügel vermutlich beim Ein-beziehungsweise Ausparken beschädigt. Der Schaden beträgt 500 Euro. Der Unfallzeitraum liegt zwischen Samstag 8 Uhr und Sonntag 18 Uhr. (Stefanie Salzmann)

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel. 05651/9250 entgegen.