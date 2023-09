Polizei: Viele Drogen im Straßenverkehr

Die Polizei im Werra-Meißner-Kreis hat am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag gleich mehrere Personen im Straßenverkehr kontrolliert, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt haben.

Werra-Meißner - Gegen 17.15 Uhr ist am Donnerstag ein 18-Jähriger Eschweger kontrolliert worden, der mit einem Segway unterwegs war. Die Kontrolle am „Südring“ brachte zum einen hervor, dass das Fahrzeug nicht ausreichend versichert und ohne Kennzeichen in Betrieb genommen worden war. Zum anderen stand der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln, sodass in der Folge nun neben den Verkehrsdelikten auch wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen gegen ihn ermittelt wird.

Die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau haben am Donnerstagabend gegen einen 39-jährigen Autofahrer aus Großalmerode Ermittlungen aufgenommen. Dieser war ihnen gegen 23.20 Uhr durch seine Fahrweise aufgefallen, woraufhin sie den Mann in der Kasseler Straße in Großalmerode einer Kontrolle unterzogen. Wegen des Verdachts auf berauschende Mittel wurde der Mann mit zur Polizeidienststelle genommen und später dann einer Blutentnahme unterzogen.

Auf dem Parkdeck des Kaufland-Einkaufsmarktes in Eschwege kontrollierten die Beamten aus Eschwege gegen 23.30 Uhr einen 22-Jährigen aus Eschwege in seinem Fahrzeug. Die Überprüfung des Mannes förderte bei ihm eine kleine Menge Cannabis zu Tage. Entsprechende Ermittlungen wegen des Besitzes und Erwerbs der Drogen sowie wegen des Fahrens unter Rauschmitteln wurden eingeleitet.

Etwas später sind die Eschweger Beamten dann erneut auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der mit seinem Auto unter Rauschmitteln stehend im Straßenverkehr unterwegs war. Festgestellt wurde der Vorfall gegen 23.50 Uhr in der Straße „Steintor“ in Bad Sooden-Allendorf, wo sie einen 27-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf zur Kontrolle anhielten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Substanz THC. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme des Mannes, der sich nun ebenfalls für die Fahrt unter Rauschmitteln und den Besitz und Erwerb von Drogen verantworten muss.

Am Freitagmorgen kontrollierten die Eschweger Beamten dann noch einen 37-Jährigen aus Eschwege, der gegen 05.30 Uhr mit einem Fahrrad im Bereich „Torwiese“ unterwegs war. Die Kontrolle samt Drogenvortest führte dazu, dass bei dem 37-Jährigen Anzeichen für den Konsum von Amphetamin, Metamphetamin und THC festgestellt wurden. Außerdem führte der Mann Amphetamin, Haschisch und Ecstasy mit sich. Im Rahmen der Ermittlungen wegen der Fahrt unter Rauschmitteln und des Besitzes und Erwerbs von Drogen ordneten die Beamten eine Blutprobe bei dem Mann an. (Stefanie Salzmann)