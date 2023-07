Achtung, falscher Beamter ruft an: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Zwei Versuche zur Anzeige gebracht

+ © pixabay/Mimzy Es gehen wieder Anrufe von falschen Polizeibeamten umher. (Symbolbild) © pixabay/Mimzy

Werra-Meißner – Zwei Anrufe, die der Betrugsmasche „falsche Polizeibeamte“ zuzuordnen sind, sind am Montagvormittag erfolgt. Das teilte die Polizei mit.

Ein Anrufer, der sich als angeblicher „Polizeihauptkommissar Neumann“ ausgab, behauptete, dass sich im Wohnumfeld der Angerufenen Einbrecher aufhalten würden. Da die Masche in den konkreten Fällen bekannt war, kam es zu keiner Forderung nach Geld oder Wertgegenständen.

Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche und erklärt:

- Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay.

- Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamte raus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die örtliche Polizei unter deren Festnetznummer an. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

- Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf.

- Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionstipps gibt es unter:

www.polizei-beratung.de

www.verbraucher.de