Pollen und Blütenstaub sorgen für Schaum auf der Werra

Auf der Werra kommt es seit dieser Woche zu einer verstärkten Schaumbildung. Einzelne Gewässerabschnitte sind unterschiedlich betroffen, teilt das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium mit.

Besonders im Uferbereich, an Brücken und Wehranlagen sammelt sich der Schaum. Unser Foto zeigt das Flusswehr am Fischerstad in Bad Sooden-Allendorf. Proben durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie weisen auf eine biologische Ursache durch Pollen und Blütenstaub hin. In Anbetracht des warmen Wetters soll die Schaumbildung auch in den kommenden Tagen noch sichtbar sein. Hinweise auf eine Einleitung von Gefahrenstoffen gibt es nicht.