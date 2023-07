Johannisfest: Festzug der Schulen bildet vorläufigen Höhepunkt

Von: Tobias Stück

Eschwege – Mit einem bunten und besonders großen Festzug hat das Johannisfest am Sonntagnachmittag seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Unter dem Titel „Meine Schule“ präsentierten sich die Eschweger Bildungseinrichtungen von ihrer besten Seite. Anlass war das 50-jährige Bestehen des Oberstufengymnasiums, das erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte mit der kompletten Schule an dem Festzug teilnahm und deshalb die Länge vergrößerte.

Das Johannisfest war am Donnerstag mit einer laut Veranstalter „sehr gut besuchten“ Inselparty gestartet. Fast 2000 Menschen feierten im Festzelt. Am Freitag boten die Schausteller auf dem Rummel beim Familientag vergünstigte Preise von meistens drei Euro pro Fahrt an. Die Konzeptänderung für das Altstadtfest am Freitag ging nur bedingt auf. Am Ende konzentrierte sich die Menge doch an den Bühnen, Theken und Ständen rund um den Marktplatz. Beim Maienzug am Sonntag lobte Bürgermeister Alexander Heppe das Engagement der Schüler. Im Anschluss an den Maienzug bevölkerten die Menschen die Kneipen der Stadt. Rund um Hemingway, Krone, Zille, Goldener Engel und Werrastrand herrschte eine ausgelassene Stimmung. Die Wirte waren mit der Resonanz sehr zufrieden. Die Folgen von Pandemie und Inflation hätten sich nicht negativ bemerkbar gemacht.

Beim Empfang der Stadt Eschwege in der Stadthalle rief Stadtverordnetenvorsteher Claus Hamp zum Zusammenhalt auf. Dieser Zusammenhalt sei in Eschwege am Johannisfest besonders ausgeprägt. „Ach, könnte doch jeden Tag Johannisfest sein“, sagte Hamp. Die Stadt Eschwege nutzte den Empfang, um seine Partnerschaften zu pflegen. Daneben sind Vertreter aus Wirtschaft und Politik, von Vereinen, Verbänden und der Schulen Gäste der Stadt. Begrüßt wurden die Delegationen aus von den Patenschiffen BP 26 und Tender Werra sowie aus den Städten Regen, Mühlhausen und St. Mandé.

Eine besondere Ehrung erhielt der Franzose Jean-Pierre Nectoux. In diesem Jahr hat der langjährige Vorsitzende des örtlichen Partnerschaftsvereins Eschwege zum 50. Mal besucht und erhielt dafür eine Ehrenurkunde. 1988 war er zum ersten Mal nach Eschwege gekommen. 50 Jahre ist Udo Kniese ehrenamtlich beim THW aktiv und wurde dafür vom Bürgermeister ausgezeichnet und von seinen Kollegen gewürdigt. 50 Mal saß Udo Wenderoth in diesem Jahr als Johannisfestreiter im Sattel. Und Edmund Rohrbeck stieg am Sonntag zum 20. Mal als Symbolfigur Dietemann von seinem Turm herab. (Von Tobias Stück)

Frühschoppen am letzten Tag

Am heutigen Montag findet das Johannisfest im Festzelt und auf dem Rummel am Werdchen sein Ende. Ab zehn Uhr treffen sich Vereine und Belegschaften der Eschweger Firmen im Festzelt zum Frühschoppen. Gegen 22.30 Uhr beginnt eine beleuchtete Bootsfahrt auf der Werra. Anschließend beendet ein Feuerwerk das Johannisfest 2023.