Premiere: Kormoran brütet bei Albungen

Zu sehen war er schon öfter, aber jetzt hat der Kormoran erstmals im Werra-Meißner-Kreis gebrütet. Diese Beobachtung hat Naturschützer Wolfram Brauneis gemacht.

„Im Naturschutzgebiet Albunger Aue hat der die Geselligkeit schätzende Vogel eine Kleinkolonie gegründet, auf Bäumen sieben Horste gebaut und gebrütet“, teilt Brauneis mit.

Der Bruterfolg sei mit ungefähr zehn bis zwölf Jungvögeln zwar eher niedrig gewesen – „allerdings ist zu bemerken, dass der Bereich nur bedingt einzusehen ist und dadurch eine weitere angenehme Dunkelziffer angenommen werden kann“, so Brauneis. Das Naturschutzgebiet garantiere den schwarzen Gesellen die für das Brutgeschäft nötige Ruhe, da dort andere Nutzungen, wie zum Beispiel der Badebetrieb und der Angelsport, nicht zugelassen sind.

Seit Mitte der 1970er-Jahre ist der Kormoran im Werra-Meißner-Kreis zu beobachten – auf fast allen größeren Gewässern und insbesondere auf den weißfischreichen Kiesteichen. Und da der Kormoran keine festen Zugzeiten kennt und die Werra auch bei Frost eisfrei ist, kann der ausschließlich Fisch fressende Kormoran als Jahresvogel bezeichnet werden.

Der Kormoran, mit dem lateinischen Namen „Phalacrocorax carbo“ (übersetzt etwa „Meerrabe“ und „Kohle“) ist ein eher schwerfälliger Flieger, aber ein umso besserer Unterwasserjäger. Dabei helfen ihm seine mit Schwimmhäuten versehenen Füße, und der hakenförmige Schnabel lässt keinen Fang mehr los. Hat er Fische im Schlund, taucht er auf, nutzt einige für die eigene Ernährung, hebt mit kräftigen Flügelschlägen von der Wasseroberfläche ab und fliegt zum Horst. Dort pickt der Nachwuchs ungeduldig am Schnabel des Altvogels, bis dieser die Beute hochwürgt. Noch im Rachen steckend, nehmen die hungrigen Jungen die schon etwas vorverdauten Fisch auf.

Anders als bei anderen Wasservögeln, die ihr Gefieder mithilfe der Bürzeldrüse einfetten, ist dies beim Kormoran nicht gegeben. Es erleichtert den Tauchvorgang wesentlich, bedingt allerdings, dass sich der Kormoran an exponierter Stelle am Ufer, in Flachstellen im Wasser oder auf einem Baumast mit weit gespreizten Flügeln aufstellen muss, um das Gefieder zu trocknen.

Das ist notwendig, damit der wärmende Effekt der Federn wieder hergestellt wird beziehungsweise erhalten bleibt. Eine solch typische Haltung zeigt dem Beobachter schon von Weitem die Anwesenheit dieser Vogelart an.

Elf Brutkolonien in Hessen

Einst war der Komoran in Deutschland fast ausgerottet. Einzig in der Wesermündung nisteten noch ungefähr 70 Brutpaare. Studenten und Doktoranden der Wildbiologie der Universität Göttingen versuchten, dort eine Stabilität zu erreichen und installierten Nistkörbe an alten Seezeichen. Das gelang und unterstützte die nun zögerlich beginnende Ausbreitung des Kormorans ins Binnenland. Derzeit gibt es in Hessen ungefähr elf stabile Kormoran-Brutkolonien – seit 2019 ist nun auch der Werra-Meißner-Kreis dabei.