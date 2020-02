Prozess um Autohändler, der auch Hessisch Lichtenauer betrog

Zahlung beendet Prozess um Autobetrug

+ © SymbolFoto: Jens Schierenbeck/dpa Eine Barzahlung und die Wiedergutmachung in fünf Betrugsfällen rettete einen Autohändler und seine Frau vor einer Verurteilung. © SymbolFoto: Jens Schierenbeck/dpa

Am Ende des Prozesses versicherte der 39-jährige Angeklagte der Oberstaatsanwältin, nie wieder selbstständig als Autohändler zu arbeiten. Mit der Barzahlung von 750 Euro an einen der Geschädigten endete der Prozess gegen den Mann und dessen Ehefrau (47), in dem die Staatsanwaltschaft Kassel ihnen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrug in fünf Fällen vorgeworfen hatte.