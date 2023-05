Prozess um Gondelabsturz auf Hohen Meißner mit drei Toten beginnt

Von: Stefanie Salzmann

In dieser Gondel starben am 3. September 2019 auf dem Hohen Meißner drei Männer. Sie sollten Wartungsarbeiten an dem Hauptmast ausführen, als die Gondel aus 80 Metern Höhe abstürzte. © STEFAN SCHLEGEL

Drei Tote bei Arbeitsunfall am Hohen Meißner – zwei Männer sind angeklagt

Eschwege – Der schwere Arbeitsunfall, der sich im September 2019 auf dem Hohen Meißner ereignete und bei dem drei Arbeiter ums Leben kamen, wird jetzt für zwei Männer ein juristisches Nachspiel haben. Am kommenden Dienstag, 9. Mai, beginnt vor dem Eschweger Amtsgericht der Prozess gegen einen 63-Jährigen aus Brandenburg und einen 43-jährigen Berliner, die wegen fahrlässiger Tötung ihrer beiden Kollegen angeklagt sind.

Am 3. September 2019 wurden von einer Berliner Firma Wartungsarbeiten am Hauptmast der Sendeanlage „Hoher Meißner“ durchgeführt. Dazu sollten drei Arbeiter mit einem Transportkorb an einer Stahlwinde am Hauptmast nach oben transportiert werden, um in etwa 200 Metern Höhe neue Antennen anzubringen. Einer der drei Männer hatte zunächst den Dieselmotor der Winde vorgeglüht und gezündet, dann stiegen er und zwei weitere Männer in die Gondel, legten Sicherheitsgurte an und begannen die Auffahrt. Kurz darauf stürzte die Gondel aus einer Höhe von 80 Metern in die Tiefe. Alle drei Männer im Alter von 50, 46 und 27 Jahren wurden tödlich verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Kassel nahm seinerzeit die Ermittlungen zur Unfallursache auf, an denen auch das Amts für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Kassel und ein Sacherstverständigen der DEKRA beteiligt waren. Daraus ergaben sich laut Staatsanwaltschaft konkrete Anhaltspunkte dafür, dass möglicherweise der Gondelabsturz auf ein Fremdverschulden zurückzuführen ist.

Geschäftsführer der Wartungsfirma soll am Tod der drei Männer mit Schuld sein

Dem heute 43-jährigen Geschäftsführer der Berliner Firma wird nach Abschluss der Ermittlungen und Anklageerhebung nunmehr vorgeworfen, für den Gondelabsturz mitverantwortlich zu sein. Die Berliner Firma soll eine betriebseigene, von einem Dieselmotor angetriebene Hydraulik-Seilwinde als Teil einer mobilen Seilbahn am Tattag verwendet haben, die auf einem Kfz-Anhänger montiert war, jedoch nicht den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften entsprochen haben soll. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hätte die mobile Seilbahn nicht zum Transport von Personen in großer Höhe verwendet werden dürfen, da die Seilwinde über keine zusätzlichen Sicherungssysteme verfügt haben soll, die ein vollständiges Abstürzen der Gondel hätte verhindern können.

Das den Absturz auslösende Ereignis soll zudem der heute 63-jährige Mitangeklagte aufgrund einer von ihm fehlerhaft durchgeführten Wartungsarbeit zu verantworten haben. Der 63-Jährige soll in seiner Funktion als auf die Wartung und Instandhaltung von Hebewerken spezialisierter Elektriker im Februar 2019 Wartungsarbeiten an der Seilwinde durchgeführt haben und dabei versehentlich eine Hülse nicht ordnungsgemäß eingesetzt haben. Diese Sorgfaltspflichtverletzung soll am Tattag dazu beigetragen haben, dass das Stahlseil der Seilwinde in ungebremsten Freilauf geriet.

Die öffentliche Verhandlung beginnt Dienstag, 9. Mai, 10 Uhr, in Saal 2 des Amtsgerichtes Eschwege. Am 12. und 16. Mai soll die Verhandlung fortgesetzt werden. (Stefanie Salzmann)