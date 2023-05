Radfahrer mit Auto zusammengestoßen und leicht verletzt

Von: Theresa Lippe

Teilen

Radfahrer mit Auto zusammengestoßen und leicht verletzt (Symbolbild, Blaulicht) © Stefan Puchner/dpa

Ein Radfahrer (66) hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Niederhone leicht verletzt.

Niederhone – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Radfahrer am Sonntagmittag in Niederhone leicht verletzt. Laut Polizei befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf den Sechsackerweg und übersah dann einen von rechts aus der Weidenhäuser Straße kommenden, bevorrechtigten 66-jährigen Fahrer eines Pedelecs. Es kam zum Zusammenstoß. Schaden: zirka 600 Euro am Auto und rund 400 Euro am Pedelec. tli