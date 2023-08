Freibäder haben wegen des Wetters zur Hauptsaison Einbußen

Von: Kim Hornickel

Regen im Sommer (Archivbild). © Ralf Hirschberger/dpa

Eschwege – Eigentlich ist zur Sommerferienzeit auch Hochsaison in den Freibädern rund um Eschwege angesagt, in diesem Jahr stehen Bademeister und Aufsichten aber stattdessen immer wieder vor leeren Becken. Grund sind herbstliche Temperaturen seit Sommerferienbeginn und regnerisches Wetter.

Auch in Wanfried seien die geringen Besucherzahlen seit Sommerferienbeginn spürbar, erklärt Bürgermeister Wilhelm Gebhard. „Bis zum Ferienstart war der Umsatz noch zufriedenstellend, aber danach haben wir die Einbußen deutlich wahrgenommen“, so der Bürgermeister. Rund 33.000 Euro seien bisher in die Schwimmbadkasse geflossen – und das eine Woche vor dem regulären Saison-Ende. Eigentlich nehme die Stadt jedoch bis zu 40.000 Euro pro Jahr an Eintrittsgeldern ein. „Insgesamt bin ich aber recht zufrieden mit der Schwimmbadsaison“, sagt Gebhard.

Klare Worte für die verregnete Ferienzeit findet auch Diana Varsbotter, erste Vorsitzende des Freibads Datterode: „Juni und Juli waren noch okay, den August kann man knicken.“ War das Wetter so verregnet und kühl wie in den vergangenen Wochen und kein Gast in Sicht, hat das Bad, wie viele weitere im Kreis, nur zu den Garantiezeiten geöffnet, erklärt Varsbotter. Von 17 bis 19 Uhr können dort unerschrockene Schwimmer auch bei herbstlichem Wetter ihre Bahnen ziehen. Doch die Zahl der Stammgäste, die sich bei jedem Wetter ins Becken wagen, ist in Datterode gering. Von zehn bis 15 „Stamm-Schwimmern“ spricht Varsbotter. Damit die Gäste nicht überrascht vor verschlossenen Türen stehen, ruft das Bad auf seiner Internetseite dazu auf, sich „bei unbeständigem Wetter“ vorher telefonisch über die Öffnungszeiten zu erkundigen.

In Waldkappel organisierten die Mitarbeiter zuletzt ein Schwimmbadfest, bei dem das Bad bei sonnigem Wetter gut gefüllt war. Bademeister Jörg Mühlhause schätzt aber, dass in diesem Sommer nur rund die Hälfte der Besucher – im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit – ins Bad kamen. „Dieses Jahr hatten wir an einem Tag maximal 800 Besucher, sonst sind es auch mal 1000“, sagt er.

